Survivor - Povești din Junglă, 29 ianuarie 2026. Cum s-a pregătit Cristian Boureanu pentru Survivor

Episodul 15 din data de 29 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor - Povești din Junglă. Cristian Boureanu a vorbit despre pregătirea sa pentru competiție. Acesta a mărturisit că experiențele din natură l-au ajutat să se descopere. „Am descoperit că îmi place mai mult să stau pe câmp și în pădure decât să stau la cravată și să mă plimb în oraș. În momentele de liniște mă văd foarte puternic”, a declarat Cristian Boureanu.

Joi, 29.01.2026, 04:30