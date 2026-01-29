Survivor - Povești din Junglă, 29 ianuarie 2026. Raluca Bădulescu le răspunde celor care o critică pe Larisa Uță: Bullying sinistru!

Episodul 15 din data de 29 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor - Povești din Junglă. Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu au reacționat ferm la mesajele primite în mediul online, în care sunt criticate vedetele de la Survivor. Raluca Bădulescu a condamnat dur comentariile negative la adresa Larisei Uță. „Pe social media se face un bullying sinistru!”, a spus aceasta.

Joi, 29.01.2026, 04:30