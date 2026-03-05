Ce mesaj a transmis Naba Salem la câteva zile după ce a părăsit Survivor: „Îi doresc să câștige celui în care am văzut...”

Naba Salem a părăsit Survivor din cauza problemelor medicale care nu i-au dat pace. La câteva zile de la părăsirea emisiunii, fosta membră a tribului Faimoșilor a transmis un mesaj emoționant.

După ce a părăsit show-ul, Naba Salem a spus că îi va fi cel mai dor de Patricia și Gabi. De asemenea, Naba a mai spus că îi va lipsi și Aris, iar pe Chanu îl așteaptă acasă, pentru că nu crede că va mai rămâne mult.

Naba a spus că cel mai în măsură să fie câștigătorul acestui sezon de Survivor este Gabi Tamaș, din punctul ei de vedere.

Naba a recunoscut că în Republica Dominicană a reușit să își depășească niște bariere la care nu s-ar fi gândit vreodată. Fosta concurentă a mărturisit la După Survivor, emisiunea din AntenaPLAY că înainte nu mergea nici cu cortul și acum a stat 42 de zile sub cerul liber. Pe perioada competiției, Naba s-a gândit că tatăl său a reușit să stea în război 11 ani, așa că și ea poate să stea la Survivor.

Citește și: De ce nu a vrut Dan Alexa să participe la Survivor alături de Gabi Tamaș: „M-a căutat și pe mine să merg cu el”

Ce mesaj a transmis Naba Salem la câteva zile după ce a părăsit Survivor. Pe cine susține de acasă: „Îi doresc să câștige celui în care am văzut...”

„Survivor nu a fost doar despre probe, strategie și supraviețuire.

Pentru mine a fost despre limite depășite, despre căderi și ridicări, despre durere și ambiție.

Am intrat în competiție cu foc în suflet și am plecat cu o lecție care mă va urma toată viața: puterea nu înseamnă doar să câștigi, ci să lupți până la capăt, chiar și când corpul cedează.

Am lăsat în urmă nisipul, adrenalina și o parte din inimă.

Pentru că Survivor creează legături reale, intense, trăite la maximum.

Unele povești nu se termină când ieși din joc.

Sunt mândră că am fost parte din această experiență unică.

Sunt mândră că am avut curajul să fiu vulnerabilă și puternică în același timp.

Și da… îi doresc să câștige celui în care am văzut un luptător adevărat.

Pentru că uneori, a susține pe cineva e tot o formă de putere.

Survivor m-a schimbat.

Dar nu m-a învins”, a transmis Naba Salem pe rețelele sociale.

După o căzătură la una dintre probe, Naba Salem a fost supusă unor investigații și tratamente medicale, iar medicii au ajuns la concluzia că aceasta nu își mai poate continua parcursul în competiție. Naba a părăsit cu lacrimi în ochi Survivor, în episodul de pe 1 martie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul suferind la TV. Nicu Grigore s-a accidentat grav la Survivor