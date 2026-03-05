Antena Căutare
Home Survivor Stiri Ce mesaj a transmis Naba Salem la câteva zile după ce a părăsit Survivor: „Îi doresc să câștige celui în care am văzut...”

Ce mesaj a transmis Naba Salem la câteva zile după ce a părăsit Survivor: „Îi doresc să câștige celui în care am văzut...”

Naba Salem a părăsit Survivor din cauza problemelor medicale care nu i-au dat pace. La câteva zile de la părăsirea emisiunii, fosta membră a tribului Faimoșilor a transmis un mesaj emoționant. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 05 Martie 2026, 14:23 | Actualizat Joi, 05 Martie 2026, 14:29

După ce a părăsit show-ul, Naba Salem a spus că îi va fi cel mai dor de Patricia și Gabi. De asemenea, Naba a mai spus că îi va lipsi și Aris, iar pe Chanu îl așteaptă acasă, pentru că nu crede că va mai rămâne mult.

Naba a spus că cel mai în măsură să fie câștigătorul acestui sezon de Survivor este Gabi Tamaș, din punctul ei de vedere.

Naba a recunoscut că în Republica Dominicană a reușit să își depășească niște bariere la care nu s-ar fi gândit vreodată. Fosta concurentă a mărturisit la După Survivor, emisiunea din AntenaPLAY că înainte nu mergea nici cu cortul și acum a stat 42 de zile sub cerul liber. Pe perioada competiției, Naba s-a gândit că tatăl său a reușit să stea în război 11 ani, așa că și ea poate să stea la Survivor.

Citește și: De ce nu a vrut Dan Alexa să participe la Survivor alături de Gabi Tamaș: „M-a căutat și pe mine să merg cu el”

Ce mesaj a transmis Naba Salem la câteva zile după ce a părăsit Survivor. Pe cine susține de acasă: „Îi doresc să câștige celui în care am văzut...”

„Survivor nu a fost doar despre probe, strategie și supraviețuire.

Pentru mine a fost despre limite depășite, despre căderi și ridicări, despre durere și ambiție.

Am intrat în competiție cu foc în suflet și am plecat cu o lecție care mă va urma toată viața: puterea nu înseamnă doar să câștigi, ci să lupți până la capăt, chiar și când corpul cedează.

Am lăsat în urmă nisipul, adrenalina și o parte din inimă.

Pentru că Survivor creează legături reale, intense, trăite la maximum.

Unele povești nu se termină când ieși din joc.

Sunt mândră că am fost parte din această experiență unică.

Sunt mândră că am avut curajul să fiu vulnerabilă și puternică în același timp.

Și da… îi doresc să câștige celui în care am văzut un luptător adevărat.

Pentru că uneori, a susține pe cineva e tot o formă de putere.

Survivor m-a schimbat.

Dar nu m-a învins”, a transmis Naba Salem pe rețelele sociale.

După o căzătură la una dintre probe, Naba Salem a fost supusă unor investigații și tratamente medicale, iar medicii au ajuns la concluzia că aceasta nu își mai poate continua parcursul în competiție. Naba a părăsit cu lacrimi în ochi Survivor, în episodul de pe 1 martie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

colaj cu naba salem
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul suferind la TV. Nicu Grigore s-a accidentat grav la Survivor

De ce nu a vrut Dan Alexa să participe la Survivor alături de Gabi Tamaș: „M-a căutat și pe mine să merg cu el”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Observatornews.ro Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Antena 3 Dacia Striker, cel mai nou model anunțat de producătorul auto român: “Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță” Dacia Striker, cel mai nou model anunțat de producătorul auto român: “Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Citește și
De ce nu a vrut Dan Alexa să participe la Survivor alături de Gabi Tamaș: „M-a căutat și pe mine să merg cu el”
De ce nu a vrut Dan Alexa să participe la Survivor alături de Gabi Tamaș: „M-a căutat și pe mine să merg cu...
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani Catine.ro
Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul suferind la TV. Nicu Grigore s-a accidentat grav la Survivor
Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul suferind la TV. Nicu Grigore s-a accidentat grav la Survivor
Can Yaman și-a surprins fanii cu fizicul său de invidiat. Actorul petrece nenumărate ore în sala de sport
Can Yaman și-a surprins fanii cu fizicul său de invidiat. Actorul petrece nenumărate ore în sala de sport Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător când au atacat Teheranul: „Vor ajunge să regrete amarnic”
Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător când au atacat Teheranul: „Vor ajunge să... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la... Elle
Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori
Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Dacia Striker, cel mai nou model anunțat de producătorul auto român: “Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță”
Dacia Striker, cel mai nou model anunțat de producătorul auto român: “Inspirat din anii ’80, numele sugerează... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic Jurnalul
Breaking News: Drone lansate din Iran au lovit aeroportul din Nahicevan și o școală din Azerbaidjan. Două persoane rănite
Breaking News: Drone lansate din Iran au lovit aeroportul din Nahicevan și o școală din Azerbaidjan. Două... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai Observator
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x