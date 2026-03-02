Antena Căutare
Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul suferind la TV. Nicu Grigore s-a accidentat grav la Survivor

Bella Santiago a privit cu durere momentul în care Nicu Grigore s-a accidentat în timpul duelului de la Survivor.

Publicat: Luni, 02 Martie 2026, 11:39 | Actualizat Luni, 02 Martie 2026, 12:39

Nicu și Kaan au intrat la duel unul împotriva celuilalt. La al treilea joc, Nicu s-a lovit la genuchi în timp ce sărea peste un obstacol. Războinicul s-a întins pe pământ și a început să strige de durere, moment la care Bella abia a putut să se uite.

„În seara aceasta, soțul meu s-a accidentat la Survivor, în timpul probei. Este dureros pentru mine să-l văd suferind astfel. Din competitivitatea lui, a tras prea tare și a greșit câteva mișcări, ceea ce a dus la această accidentare.Tuturor oamenilor care vorbesc urât despre el, vă rog să ne respectați și pe noi, familia lui. Nu este o bucurie să vezi un om accidentat și să te bucuri pentru un show de televiziune. Lăsați răutatea și gândiți-vă cum ar fi dacă ar fi cineva din familia voastră”, a scris Bella pe rețelele sociale, după accidentul soțului ei.

Bella s-a și filmat privind accidentul.

Kaan și Nicu s-au duelat, până în punctul în care Nicu s-a accidentat și a trebuit să plece la spital. Niciunul dintre ei nu a plecat acasă.

„Am plecat destul de tare, sigur pe mine. Nu știu ce a fost în capul meu, nu știu ce s-a întâmplat, am simțit ca o tăietură, ceva crunt rău de tot în tot corpul, am simțit că fuge piciorul într-o parte, l-am simțit că a venit la loc, l-am trosnit și mi-a venit să urlu”, a spus Nicu Grigore după accidentare.

Pentru Nicu Grigore urmează ample investigații medicale, iar Adi Vasile i-a dorit multă sănătate și un diagnostic ușor.

