La scurt timp după ce a câștigat Asia Express alături de Dan Alexa, Gabi Tamaș a mers la Survivor 2026. Prietenul și colegul Faimosului nu a dorit să împărtășească experiența din Republica Dominicană.

Invitat la Un podcast mișto, Dan Alexa a mărturisit că a fost întrebat dacă dorește să participe alături de Gabi Tamaș la Survivor. Antrenorul de fotbal consideră că experiența din Republica Dominicană este prea dură pentru el, în contextul în care are anumite tabieturi și nu mai e la fel de energic ca pe vremea când era sportiv de performanță.

De ce nu a vrut Dan Alexa să participe la Survivor alături de Gabi Tamaș: „M-a căutat și pe mine să merg cu el”

După ce i-au văzut la Asia Express, cu siguranță oamenii ar fi vrut să-i vadă împreună și în Republica Dominicană, însă antrenorul echipei Politehnica Timişoara spune că nici n-ar fi putut și nici nu ar fi considerat că e „de el” show-ul suprem al supraviețuirii.

„Gabi e la Survivor. M-a căutat și pe mine să merg la Survivor cu el. SUnt convins că nu găseam înțelegere la TImișoara (n.r. Dan Alexa este antrenor al echipei Politehnica Timişoara). Dar nu m-aș fi dus. Nu e de mine. Probe fizice zilnic. Am fost sportiv de performanță, dar am 46 de ani și fumez trei pachete de țigări pe zi”, a spus Dan Alexa.

Gabi Tamaș, fotbalistul internațional care a demonstrat și în Asia Express că motivația îl poate duce până la capăt, se numără printre Faimoșii de la Survivor 2026.

„Este un show total diferit. După părerea mea este cam în top 3 din lume. Faptul îmbucurător este că ai o echipă lângă tine, nu ești singur. Nu am mai fost pus în situația asta. Nu știu ce stări voi avea, până la urmă este un concurs contra ta. Dacă stai mai mult, îți dai seama, fără mâncare va fi cam greu. Răbdarea este singurul lucru pe care poți să îl iei din Asia Express și să îl duci la Survivor.

Dacă nu ai răbdare și te consumi în prima săptămâna, cedezi în a doua. Nu mi-e frică de partea fizică, dar acolo slăbim foarte mult. Trebuie să fii foarte atent la partea fizică, pentru că pot interveni accidentări. Masa musculară se duce și poți risca accidentări. Trebuie să te gândești cum gestionezi. Partea psihică este cel mai important lucru”, a declarat Gabi Tamaș, la Știrile Antena Stars, înainte de a pleca în Republica Dominicană.

