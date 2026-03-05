Mireasa, sezon 13. Daniel a discutat cu mama lui. Ce părere are femeia despre Claudia. Tânăra a fost surprinsă vorbind singură

Daniel a avut parte de un apel neașteptat la Mireasa: Meciul Iubirii. Acesta a avut ocazia să discute cu mama lui. Femeia este afectată de atitudinea pe care băieții o au față de el, dar și de faptul că prietena lui nu-l susține.

În emisia live de joi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 5 martie 2026, a fost difuzată discuția telefonică pe care Daniel a avut-o cu mama lui. Femeia a vrut să știe că fiul ei este bine. Așadar, nu a ezitat și l-a contactat printr-un apel.

Ce a spus mama lui Daniel despre Claudia. Tânăra a fost surprinsă vorbind singură în casa Mireasa: Meciul Iubirii

Daniel a primit o mulțime de încurajări de la mama lui. De asemenea, femeia și-a exprimat nemulțumirile pe care le are față de Claudia, dar și de băieții din casa show-ului matrimonial.

„Te încurajez să fii tu. Ai emoții, ce se întâmplă cu tine? Totul în regulă, dar în legătură cu Claudia ceva nu-i în regulă. Te critică, te judecă!”, i-a spus femeia.

„Stai liniștită, că este totul în regulă! Vom ajunge la un numitor comun”, i-a răspuns Daniel

„Aș vrea să fie și Claudia lângă tine, cu vocea mai joasă! (...) Totuși, eu am vrut să intru un pic în convorbire ca să te încurajăm. Știm ce am crescut, știm ce avem. Nu cred că greșește, dar poate și emoțiile... Se vede de acasă ce se întâmplă cu el. Ca bărbat nu e așa. (...) Nu prea o văd să îl susțină pe Daniel, să fie și ea puțin mai calmă. E mai agitată și îl agită și pe el. Nu pot să-mi dau cu părere, nu suntem nici contra.”, a mai adăugat mama concurentului.

În același timp, Claudia a fost surprinsă de camerele de filmat în timp ce vorbea singură. Se pare că Daniel i-a ridicat câteva semne de întrebare. Aceasta este de părere că băiatul îi ascunde ceva.

„Ceva nu e în regulă cu băiatul ăsta! Lasă că aflu eu cine ești tu Daniel. Ceva nu se leagă în capul meu, frate! Ce o fi în capul lui?”, au fost vorbele concurentei în timp ce se plimba prin casă.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 5 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

