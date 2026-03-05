Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Daniel a discutat cu mama lui. Ce părere are femeia despre Claudia. Tânăra a fost surprinsă vorbind singură

Mireasa, sezon 13. Daniel a discutat cu mama lui. Ce părere are femeia despre Claudia. Tânăra a fost surprinsă vorbind singură

Daniel a avut parte de un apel neașteptat la Mireasa: Meciul Iubirii. Acesta a avut ocazia să discute cu mama lui. Femeia este afectată de atitudinea pe care băieții o au față de el, dar și de faptul că prietena lui nu-l susține.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 05 Martie 2026, 14:55 | Actualizat Joi, 05 Martie 2026, 15:29

În emisia live de joi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 5 martie 2026, a fost difuzată discuția telefonică pe care Daniel a avut-o cu mama lui. Femeia a vrut să știe că fiul ei este bine. Așadar, nu a ezitat și l-a contactat printr-un apel.

Ce a spus mama lui Daniel despre Claudia. Tânăra a fost surprinsă vorbind singură în casa Mireasa: Meciul Iubirii

Daniel a primit o mulțime de încurajări de la mama lui. De asemenea, femeia și-a exprimat nemulțumirile pe care le are față de Claudia, dar și de băieții din casa show-ului matrimonial.

„Te încurajez să fii tu. Ai emoții, ce se întâmplă cu tine? Totul în regulă, dar în legătură cu Claudia ceva nu-i în regulă. Te critică, te judecă!”, i-a spus femeia.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Aliz și Claudia, conflict din cauza curățeniei. Ce a putut să facă iubita lui Daniel: „Recunosc...”

„Stai liniștită, că este totul în regulă! Vom ajunge la un numitor comun”, i-a răspuns Daniel

„Aș vrea să fie și Claudia lângă tine, cu vocea mai joasă! (...) Totuși, eu am vrut să intru un pic în convorbire ca să te încurajăm. Știm ce am crescut, știm ce avem. Nu cred că greșește, dar poate și emoțiile... Se vede de acasă ce se întâmplă cu el. Ca bărbat nu e așa. (...) Nu prea o văd să îl susțină pe Daniel, să fie și ea puțin mai calmă. E mai agitată și îl agită și pe el. Nu pot să-mi dau cu părere, nu suntem nici contra.”, a mai adăugat mama concurentului.

În același timp, Claudia a fost surprinsă de camerele de filmat în timp ce vorbea singură. Se pare că Daniel i-a ridicat câteva semne de întrebare. Aceasta este de părere că băiatul îi ascunde ceva.

„Ceva nu e în regulă cu băiatul ăsta! Lasă că aflu eu cine ești tu Daniel. Ceva nu se leagă în capul meu, frate! Ce o fi în capul lui?”, au fost vorbele concurentei în timp ce se plimba prin casă.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Roxi și Amalia s-au aliat împotriva Danielei. Cele trei au avut parte de o discuție acidă. Ce s-a întâmplat

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 5 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Daniel la Mireasa sezon 13
+1
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Aliz și Claudia, conflict din cauza curățeniei. Ce a putut să facă iubita lui Daniel: „Recunosc...”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Observatornews.ro Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Antena 3 Dacia Striker, cel mai nou model anunțat de producătorul auto român: “Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță” Dacia Striker, cel mai nou model anunțat de producătorul auto român: “Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Citește și
Mireasa, sezon 13. Roxi și Amalia s-au aliat împotriva Danielei. Cele trei au avut parte de o discuție acidă. Ce s-a întâmplat
Mireasa, sezon 13. Roxi și Amalia s-au aliat împotriva Danielei. Cele trei au avut parte de o discuție acidă. Ce...
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Adevărul despre ligheanul „buclucaș” din casa băiețior. Cum a reacționat Alexandru: „Îmi cer mii de scuze”
Mireasa, sezon 13. Adevărul despre ligheanul „buclucaș” din casa băiețior. Cum a reacționat Alexandru:...
Can Yaman și-a surprins fanii cu fizicul său de invidiat. Actorul petrece nenumărate ore în sala de sport
Can Yaman și-a surprins fanii cu fizicul său de invidiat. Actorul petrece nenumărate ore în sala de sport Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător când au atacat Teheranul: „Vor ajunge să regrete amarnic”
Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător când au atacat Teheranul: „Vor ajunge să... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la... Elle
Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori
Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Dacia Striker, cel mai nou model anunțat de producătorul auto român: “Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță”
Dacia Striker, cel mai nou model anunțat de producătorul auto român: “Inspirat din anii ’80, numele sugerează... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic Jurnalul
Breaking News: Drone lansate din Iran au lovit aeroportul din Nahicevan și o școală din Azerbaidjan. Două persoane rănite
Breaking News: Drone lansate din Iran au lovit aeroportul din Nahicevan și o școală din Azerbaidjan. Două... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai Observator
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x