Exclusiv | Prima reacție a surorii Nabei Salem, după accidentarea ei, din timpul jocului pentru Recompensă, la Survivor

În urmă cu o săptămână, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, s-a dat startul sezonului Survivor 2026. Printre concurenți se numără și Naba, care a avut parte de o accidentare dureroasă. Aceasta a căzut de la înălțime când se afla pe traseu și a acuzat dureri mari, mergând ulterior la spital. Iată ce a declarat sora ei, în exclusivitate pentru a1.ro, după incidentul cu pricina.

Seara trecută, jocul pentru Recompensă, a fost marcat de un moment neașteptat și încărcat de emoție – în timp ce se afla pe traseu, Naba Salem a căzut de la înălțime și a acuzat mari dureri la spate. Cu ochii în lacrimi, concurenta a părăsit jocul și a plecat direct spre spital, pentru a fi sub îngrijirea medicilor.

În exclusivitate, prima reacție a surorii Nabei Salem, după accidentarea ei, din timpul jocului pentru Recompensă, la Survivor

De acasă, din țară, cu multe emoții, au fost cu ochii pe ea și cei din familie. Cea care îi simte fiecare trăire, sora ei, ne-a mărturisit, în exclusivitate, ce a simțit.

Cum a fost pentru voi să vedeți de acasă această accidentare?

Sentimentul pe care l-am avut prima dată când am văzut-o pe Naba accidentată a fost unul groaznic. Pentru mine, ca și soră a ei, am simțit un deranj, un sentiment de frică să nu fi pățit ceva grav. Am avut emoții, eram îngândurată. Reacția mamei a fost, instant, una de plâns. Sentimentele au fost de frică, senzație de neliniște și toate combinate, la un loc.

O știți puternică. Cum credeți că va depăși acest moment?

O știm foarte puternică, dar în același timp contează foarte mult cum se simte ea în perioada respectivă, în care are de depășit o anume situație. Este o persoană luptătoare care trage mult. Luptă până la capăt, dacă își pune în cap că vrea să lupte pentru acel lucru.

Dar dacă nu este interesată și dacă liniștea ei este mai importantă, atunci nu are puterea să tragă. Dar o știm puternică și știu că i-a fost greu să depășească momentul accidentării, fiind singură acolo, fără confort, mâncare și loc de odihnă. După cum o știm pe ea, nu ar fi vrut să renunțe, din prima.

E greu să nu puteți comunica într-un astfel de moment?

Este cel mai greu să nu poți comunica într-un moment de genul. Vrei să știi cum e, dacă se simte bine, dacă situația e gravă și știu că și pentru ea ar fi o liniște să o putem încuraja, să discutăm, să se descarce, să își încarce energiile prin noi.

Dacă ați putea să-i transmiteți un mesaj, care ar fi acela?

Dacă am putea să-i transmitem un mesaj, ar fi să știe că o iubim, știm că este o puternică, o luptătoare și, în același timp, știm că dacă-și dorește cu adevărat, poate să meargă până la capăt. Nu a dat tot ce poate din ea, este o persoană care e foarte bună sportivă, dacă își dorește și dacă își revine la nivelul fizic optim. Vrem să știe că o susținem la fiecare pas și, cu cât ajunge mai departe, cu atât își descoperă o altă latură – puterea și rezistența.

