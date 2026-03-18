Cum arată soția lui CAV, fostul concurent de la Survivor România 2026. Mihaela a făcut un gest neașteptat în aeroport

CAV a fost întâmpinat la aeroport de soția sa după eliminarea de la Survivor România 2026. Revederea emoționantă a fost însoțită de un look spectaculos al partenerei sale

CAV a fost întâmpinat la aeroport de soția sa după eliminarea de la Survivor România 2026 | Antena 1

Au apărut primele imagini cu CAV după eliminarea de la „Survivor România”. Concurentul din tribul Războinicilor a plecat fără să-și ia rămas-bun

Cum arată soția lui CAV, fostul concurent de la Survivor România 2026

După eliminare, acesta nu a dorit să-și ia rămas-bun de la ceilalți participanți, fiind nerăbdător să se reîntâlnească cu partenera sa.

La scurt timp după ce a aterizat în țară, CAV s-a reunit cu jumătatea sa. Acesta a fost întâmpinat la aeroport de soția lui, care a venit să-l vadă după o perioadă îndelungată. Vicențiu Laurențiu Andronache, cunoscut drept CAV, a părăsit competiția după ce a fost trimis la duel. Acesta s-a confruntat cu Lucian Popa, însă a pierdut cursa în fața adversarului său.

CAV a devenit cunoscut în emisiune și prin controversele din jurul său, după ce mai mulți concurenți au făcut glume pe seama lui, spunând că nu va fi așteptat de nimeni acasă.

Cine l-a așteptat pe CAV la aeroport

Vizibil obosit și cu câteva kilograme în minus, CAV a fost așteptat la aeroport de partenera sa de viață. Aceasta l-a strâns puternic în brațe, apoi l-a sărutat în văzul tuturor, emoționată de revedere.

CAV a ales o ținută lejeră pentru revenirea în țară, purtând o pereche de blugi, un tricou negru și o geacă asortată, completate de o șapcă neagră. Experiența din competiție pare să-l fi afectat, iar după eliminare a făcut mai multe declarații neașteptate.

„Pe Războinici i-am simțit din prima clipă, nu după primele zile. Mi-am dat seama cine sunt cei neasumați în trib. Am intrat peste ei din prima, încă de la primul joc. Din start am fost exclus. M-au exclus încetul cu încetul din comunicarea grupului, au încercat să mă atace, dar ei nu știau că opinia lor nu mă interesa (...)”, a declarat acesta.

De ce a fost ironizat CAV în timpul competiției

Pe parcursul concursului, CAV a fost ironizat de mai mulți dintre colegii săi. Au existat discuții legate de faptul că povestea despre familia sa ar fi fost falsă. Unii membri ai echipei au susținut că atitudinea și frustrările lui ar proveni din singurătatea cu care se confruntă.

Deși concurentul a afirmat în repetate rânduri că are o familie, colegii au continuat să-l excludă din grup. În ciuda acestor tensiuni, prima persoană care a dorit să-l revadă după eliminare a fost chiar soția lui.

Femeia l-a așteptat cu sufletul la gură la aeroport, iar emoțiile au fost vizibile în momentul revederii. Aceasta a simțit că timpul stă în loc până la sosirea lui, iar când l-a văzut, nu a mai ținut cont de nimic și i-a sărit în brațe. Reîntâlnirea celor doi a demonstrat că, dincolo de controversele din competiție, CAV are parte de sprijin și afecțiune în viața personală.