Exclusiv | Ce spune Anastasia, soția lui Adi Petre, despre lupta dintre el și Gabi Tamaș de la Survivor: „Nu îi place să piardă”

În urmă cu o săptămână, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, s-a dat startul sezonului Survivor 2026. Printre concurenții celor două triburi se regăsesc și doi fotbaliști care au dat, deja, startul unei întreceri! De partea Faimoșilor, Gabi Tamaș, iar de cea a Războinicilor, Adi Petre, s-au provocat reciproc, pe trasee, iar până-n prezent cel din urmă a reușit să iasă învingător din mai multe întreceri.

De acasă, pe Adi Petre îl susțin două femei care îi poartă dragostea: Soția lui, Anastasia și fiica, care crește, trimițând toată iubirea spre Republica Dominicană.

În exclusivitate, Anastasia Petre a vorbit despre evoluția soțului ei, dar și despre competiția acestuia cu Tamaș

1. Cum se trăiește Survivor de acasă? Cum e pentru tine să fii cu cea mică, departe de Adi?

Survivor de acasă se trăiește cu foarte multe emoții. Este un amestec de dor, mândrie și teamă, toate în același timp.

Cea mică avea doar două luni și jumătate când Adrian a plecat, ne este foarte greu fără el. Pentru mine este o luptă continuă să mă dedic celei mici, în timp ce dorul de el e prezent în fiecare zi.

Cu siguranță va pierde multe momente importante din primul ei an de viață, însă știm că este acolo să lupte pentru noi. Mereu îmi spunea că nimic cu adevărat bun nu se naște în zona de confort.

2. A avut un start în forță, în confruntările cu Gabi Tamaș, celălalt fotbalist din competiție. Cum l-ai văzut pe Adi?

L-am văzut pe Adrian foarte determinat și concentrat pe competiție. El a plecat cu un singur gând de acasă: să demonstreze tuturor ce poate cu adevărat și să câștige!

Nu mă așteptam să-l văd altfel, este foarte competitiv și nu îi place să piardă.

3. Ce crezi că-l motivează în această luptă? Simți că poate merge în această viteză, până la capăt?

Îl motivează dorința de a se autodepăși și gândul la noi, la familie. Are multă ambiție și cred că asta îl va duce foarte departe.

Cu siguranță, vor apărea momente dificile pe parcurs: oboseală, foame, presiune… toate se vor acumula, dar doar așa vom putea vedea cu adevărat cine este un supraviețuitor.

4. E ceva ce te sperie pentru Adi, după ce ai văzut primele ediții?

Singurul lucru care mă îngrijorează cu adevărat este să nu aibă vreo accidentare. Stau cu emoții să nu pățească ceva, pentru că o accidentare gravă l-ar dezavantaja atât în competiție, cât și când își va relua activitatea la fotbal.

