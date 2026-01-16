Antena Căutare
Home Survivor Stiri Exclusiv | Ce spune Anastasia, soția lui Adi Petre, despre lupta dintre el și Gabi Tamaș de la Survivor: „Nu îi place să piardă”

Exclusiv | Ce spune Anastasia, soția lui Adi Petre, despre lupta dintre el și Gabi Tamaș de la Survivor: „Nu îi place să piardă”

În urmă cu o săptămână, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, s-a dat startul sezonului Survivor 2026. Printre concurenții celor două triburi se regăsesc și doi fotbaliști care au dat, deja, startul unei întreceri! De partea Faimoșilor, Gabi Tamaș, iar de cea a Războinicilor, Adi Petre, s-au provocat reciproc, pe trasee, iar până-n prezent cel din urmă a reușit să iasă învingător din mai multe întreceri.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 16 Ianuarie 2026, 14:30 | Actualizat Vineri, 16 Ianuarie 2026, 14:37
Galerie
De partea Faimoșilor, Gabi Tamaș, iar de cea a Războinicilor, Adi Petre, s-au provocat reciproc, pe trasee | Antena 1

De acasă, pe Adi Petre îl susțin două femei care îi poartă dragostea: Soția lui, Anastasia și fiica, care crește, trimițând toată iubirea spre Republica Dominicană.

În exclusivitate, Anastasia Petre a vorbit despre evoluția soțului ei, dar și despre competiția acestuia cu Tamaș

1. Cum se trăiește Survivor de acasă? Cum e pentru tine să fii cu cea mică, departe de Adi?

Survivor de acasă se trăiește cu foarte multe emoții. Este un amestec de dor, mândrie și teamă, toate în același timp.

Articolul continuă după reclamă

Cea mică avea doar două luni și jumătate când Adrian a plecat, ne este foarte greu fără el. Pentru mine este o luptă continuă să mă dedic celei mici, în timp ce dorul de el e prezent în fiecare zi.

Citește și: Ce spune Orianda Donca despre conflictul dintre soțul ei și Cristian Boureanu de la Survivor: „Călin e priceput la construcții”

Cu siguranță va pierde multe momente importante din primul ei an de viață, însă știm că este acolo să lupte pentru noi. Mereu îmi spunea că nimic cu adevărat bun nu se naște în zona de confort.

2. A avut un start în forță, în confruntările cu Gabi Tamaș, celălalt fotbalist din competiție. Cum l-ai văzut pe Adi?

L-am văzut pe Adrian foarte determinat și concentrat pe competiție. El a plecat cu un singur gând de acasă: să demonstreze tuturor ce poate cu adevărat și să câștige!

Nu mă așteptam să-l văd altfel, este foarte competitiv și nu îi place să piardă.

3. Ce crezi că-l motivează în această luptă? Simți că poate merge în această viteză, până la capăt?

Îl motivează dorința de a se autodepăși și gândul la noi, la familie. Are multă ambiție și cred că asta îl va duce foarte departe.

Citește și: Ce nume românesc a primit Ceanu Zheng de la mama lui. Concurentul de la Survivor 2026 s-a născut și a crescut în România

Cu siguranță, vor apărea momente dificile pe parcurs: oboseală, foame, presiune… toate se vor acumula, dar doar așa vom putea vedea cu adevărat cine este un supraviețuitor.

4. E ceva ce te sperie pentru Adi, după ce ai văzut primele ediții?

Singurul lucru care mă îngrijorează cu adevărat este să nu aibă vreo accidentare. Stau cu emoții să nu pățească ceva, pentru că o accidentare gravă l-ar dezavantaja atât în competiție, cât și când își va relua activitatea la fotbal.

Colaj cu Adi Petre și Gabi Tamaș la Suvivor 2026

Survivor continuă astăzi, de la 20:30 și sâmbătă, duminică, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Începe o nouă săptămână la Survivor 2026! Concurenții sunt gata de lupta pentru recompensă, de la 20:30, la Antena 1... Survivor 2026 liveblog, săptămâna 2. Problemele persistă și concurenții văd ce înseamnă cu adevărat jungla Dominicană...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: &#8220;Va fi sfânt! Rămâne în istorie&#8221;
Observatornews.ro Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Antena 3 O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Ce spune Orianda Donca despre conflictul dintre soțul ei și Cristian Boureanu de la Survivor: „Călin e priceput la construcții”
Ce spune Orianda Donca despre conflictul dintre soțul ei și Cristian Boureanu de la Survivor: „Călin e priceput...
Produse de înfrumusețare pe care nu este recomandat să le depozitezi în baie. Ce spun specialiștii
Produse de înfrumusețare pe care nu este recomandat să le depozitezi în baie. Ce spun specialiștii Catine.ro
Ce nume românesc a primit Ceanu Zheng de la mama lui. Concurentul de la Survivor 2026 s-a născut și a crescut în România
Ce nume românesc a primit Ceanu Zheng de la mama lui. Concurentul de la Survivor 2026 s-a născut și a crescut în...
Afra Saraçoğlu uimește încă o dată cu noul proiect profesional. Joacă alături de Kenan İmirzalıoğlu
Afra Saraçoğlu uimește încă o dată cu noul proiect profesional. Joacă alături de Kenan İmirzalıoğlu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o țară sigură”
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă HelloTaste.ro
O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro
O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina, scumpite de patru ori
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina,... Jurnalul
Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani după o lungă luptă cu cancerul
Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani după o lungă luptă cu cancerul Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
O femeie din Bucureşti i-a furat unui italian un ceas de 175.000 de euro. Ce doi ar fi fost iubiţi
O femeie din Bucureşti i-a furat unui italian un ceas de 175.000 de euro. Ce doi ar fi fost iubiţi Observator
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți dai seama
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți... MediCOOL
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor UseIT
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x