Antena Căutare
Home Survivor Video A început Survivor România 2026! Concurenții și-au făcut și primele declarații de război
Logo show

A început Survivor România 2026! Concurenții și-au făcut și primele declarații de război

Episodul 1 din data de 9 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Primul sezon Survivor readuce pe micile ecrane cele mai cunoscute și de succes vedete din România, dar și o listă impresionantă de concurenți care au spus ”DA” acestei provocări unice. Concurentul care își va depăși toate limitele va câștiga marele premiu de 100.000 de mii de euro. Andrei Beleuț și Adrian Kaan au primele declarații de război către echipa Faimoșilor
Vineri, 09.01.2026, 20:40
x
Survivor România, 9 ianuarie 2026. Prima noapte pe insulă! Cum s-au descurcat Războinicii la construcția casei

Survivor România, 9 ianuarie 2026. Prima noapte pe insulă! Cum s-au descurcat Războinicii la construcția casei

Logo show Vineri, 09.01.2026, 21:35 Survivor România, 9 ianuarie 2026. Reacțiile învinșilor și învingătorilor după prima confruntare din competiție

Survivor România, 9 ianuarie 2026. Reacțiile învinșilor și învingătorilor după prima confruntare din competiție

Logo show Vineri, 09.01.2026, 21:20 Survivor România, 9 ianuarie 2026. Faimoși vs. Războinici, la primul joc din competiție! Câștigătorii au primit aprinzătorul de foc

Survivor România, 9 ianuarie 2026. Faimoși vs. Războinici, la primul joc din competiție! Câștigătorii au primit aprinzătorul de foc

Logo show Vineri, 09.01.2026, 21:00 Survivor - Povești din Junglă, 9 ianuarie 2026. Testul nopții în Republica Dominicană. Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu față în față cu frica

Survivor - Povești din Junglă, 9 ianuarie 2026. Testul nopții în Republica Dominicană. Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu față în față cu frica

Logo show Vineri, 09.01.2026, 19:00 Survivor - Povești din Junglă, 9 ianuarie 2026. Ultimele gânduri ale Războinicilor înainte de plecarea în aventura din Republica Dominicană

Survivor - Povești din Junglă, 9 ianuarie 2026. Ultimele gânduri ale Războinicilor înainte de plecarea în aventura din Republica Dominicană

Logo show Vineri, 09.01.2026, 18:35 Survivor - Povești din Junglă, 9 ianuarie 2026. Emoții mari înainte de a ajunge în jungla dominicană! Ce spun Faimoșii

Survivor - Povești din Junglă, 9 ianuarie 2026. Emoții mari înainte de a ajunge în jungla dominicană! Ce spun Faimoșii

Logo show Vineri, 09.01.2026, 18:15 Super Neatza, 9 ianuarie 2026. Profesorii Trăsniți încep un nou sezon de experimente spectaculoase

Super Neatza, 9 ianuarie 2026. Profesorii Trăsniți încep un nou sezon de experimente spectaculoase

Logo show Vineri, 09.01.2026, 11:11 Super Neatza, 9 ianuarie 2026. Johannes, numere spectaculoase de magie

Super Neatza, 9 ianuarie 2026. Johannes, numere spectaculoase de magie

Logo show Vineri, 09.01.2026, 10:42 Super Neatza, 9 ianuarie 2026. Cum ne reconectăm cu cei mici cu ajutorul albumelor foto

Super Neatza, 9 ianuarie 2026. Cum ne reconectăm cu cei mici cu ajutorul albumelor foto

Logo show Vineri, 09.01.2026, 10:25 Super Neatza, 9 ianuarie 2026. Raluca Bădulescu, mesaj special pentru Super Neatza, direct de la Survivor, din Republica Dominicană

Super Neatza, 9 ianuarie 2026. Raluca Bădulescu, mesaj special pentru Super Neatza, direct de la Survivor, din Republica Dominicană

Logo show Vineri, 09.01.2026, 10:19 Super Neatza, 9 ianuarie 2026. Cristalele anului 2026! Cum le folosim corect

Super Neatza, 9 ianuarie 2026. Cristalele anului 2026! Cum le folosim corect

Logo show Vineri, 09.01.2026, 10:11 Super Neatza, 9 ianuarie 2026. Rețetele lunii ianuarie pentru un mic dejun sănătos

Super Neatza, 9 ianuarie 2026. Rețetele lunii ianuarie pentru un mic dejun sănătos

Logo show Vineri, 09.01.2026, 09:21
x