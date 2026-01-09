A început Survivor România 2026! Concurenții și-au făcut și primele declarații de război

Episodul 1 din data de 9 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Primul sezon Survivor readuce pe micile ecrane cele mai cunoscute și de succes vedete din România, dar și o listă impresionantă de concurenți care au spus ”DA” acestei provocări unice. Concurentul care își va depăși toate limitele va câștiga marele premiu de 100.000 de mii de euro. Andrei Beleuț și Adrian Kaan au primele declarații de război către echipa Faimoșilor

Vineri, 09.01.2026, 20:40