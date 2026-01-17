Survivor România, 17 ianuarie 2026. Iulia State, la capătul puterilor după o noapte infernală: Mă trage gândul să plec acasă!

Episodul 5 din data de 17 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Războinicii au trecut prin cea mai grea noapte din tabără, marcată de frig, ploaie și epuizare. Condițiile extreme au pus nervii tuturor la încercare. „Ploaia nu se mai oprea. Eram uzi leoarcă. Parcă tot mai mult mă trage gândul să plec acasă. Mi-e foarte frig și încep să mă enervez rău. La așa ceva nu m-am așteptat”, a spus Iulia State.

Sambata, 17.01.2026, 20:33