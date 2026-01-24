Survivor România, 24 ianuarie 2026. Călin Donca, regretă plecarea lui Gabi Tamaș: Nu a fost spre binele tribului ca el să o salveze pe Larisa

Episodul 8 din data de 24 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Fiecare echipă a trebuit să numească câte un coechipier care nu s-a integrat și care să pornească într-o misiune secretă. Gabi Tamaș și Andrei Beleuț sunt cei care s-au oferit și cei doi au aflat deja că vor sta în tribul advers, până la Consiliul Tribal. Acest lucru nu a fost deloc pe placul celor din tribul Faimoșilor!

