Dorian Popa prezintă Te Cunosc de Undeva! After Party, episodul 8. Hai să vezi cele mai tari faze din culise

Liviu Vârciu nu a scăpat de ironiile lui Dorian Popa: "O frunte intelectuală, ca să zic așa", spune Dorian râzând. Acesta i-a observat look-ul haios care l-a îmbătrânit cu vreo 20 de ani pentru persoanjul pe care l-a interpretat.

Liviu și Andrei au mai îmbătrâni pentru a intrepreta piesa "You can leave your hat on", fapt care le-a adus zâmbetul pe buze colegilor de scenă, dar și la After Party-ul lui Dorian Popa.

Echipa de producţie a puns în scenă o nuntă în toată regula, care a parcurs însă toate etapele anterioare şi chiar posterioare acestui eveniment. De la momentul în care s-au cunoscut cei doi, la petrecerile burlacilor şi burlăciţelor şi până la un an după fericitul eveniment, cei opt concurenţi ai transforming show-ului de la Antena 1 i-au invitat pe telespectatori să sărbătorească alături de ei.

Dorian Popa, gazda show-ului digital Te Cunosc de Undeva! After Party

Dorian Popa oferă publicului surprize de proporții mari alături de vedetele show-ului. Artistul este pus pe glume şi pe cele mai haioase provocări, iar distracția este în toi în culisele emisiunii.

"After Party-ul Te cunosc de undeva! nu este orice episod de extra conţinut, ci este locul unde puteţi vedea toate picanteriile pe care nu le vedeţi pe televizor, unde puteţi auzi întrebări care nu pot fi întrebate pe TV sau lucruri pe care le fac chiar eu concurenţilor", a povestit Dorian.

"Voi încerca să îi descos aşa cum nu a mai făcut nimeni până acum! Te cunosc de undeva! After Party este o pastilă de amuzament, unde râzi de la început până la sfârşit fără să clipeşti", a mai mărturisit vedeta.

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 se vede în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1!

Urmărește integral ultima ediție: https://antenaplay.ro/te-cunosc-de-undeva. Vezi ce-ți place!