Dorian Popa prezintă Te Cunosc de Undeva! After Party, episodul 5. Hai să vezi cele mai tari faze din culise

Florin Ristei surprins de Dorian Popa pe scena "Te cunosc de undeva!" Noul sezon al transformărilor vine și cu mai multe surprize, iar pe scenă își face apariția din nou și Florin Ristei, pe care Dorian Popa l-a luat imediat la întrebări. "M-a întrebat cineva mai devreme câte sezoane am participat și câte sezoane am fost cu băieții. Am câștigat odată, am fost la un sezon gold, încă un sezon pe care nu l-am câștigat și trei sezoane, când am avut primul moment cu băieții și am cântat odată cu cei mai mari artiști, iar mai apoi am cântat cu artiști tinerei, după nu mai știu cu cine am cântat că am cântat cu toată lumea.", a povestit Florin Ristei despre experiența sa în cadrul emisiunii "Te cunosc de undeva!"

Artistul a deschis gala din această seară într-un mod spectaculos și a lăsat pe toată lumea cu gura căscată, iar Dorian Popa a ținut să îl felicite pentru momentul său senzațional. Dorian Popa, gazda show-ului digital Te Cunosc de Undeva! After Party Dorian Popa oferă publicului surprize de proporții mari alături de vedetele show-ului. Artistul este pus pe glume şi pe cele mai haioase provocări, iar distracția este în toi în culisele emisiunii.

Cine se bucură de imaginile surprinse de el? Publicul a1.ro! "After Party-ul Te cunosc de undeva! nu este orice episod de extra conţinut, ci este locul unde puteţi vedea toate picanteriile pe care nu le vedeţi pe televizor, unde puteţi auzi întrebări care nu pot fi întrebate pe TV sau lucruri pe care le fac chiar eu concurenţilor", a povestit Dorian. "Voi încerca să îi descos aşa cum nu a mai făcut nimeni până acum! Te cunosc de undeva! After Party este o pastilă de amuzament, unde râzi de la început până la sfârşit fără să clipeşti", a mai mărturisit vedeta.