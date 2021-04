Dorian Popa prezintă Te Cunosc de Undeva! After Party, episodul 9. Hai să vezi cele mai tari faze din culise

Cea mai nouă gală Te cunosc de undeva!, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, a marcat o nouă premieră în istoria celor 16 sezoane ale transforming show-ului. Tema a fost "Muzica de Dragoste" și s-a lăsat cu petreceri numeroase!

Cântărețul oferă publicului un episod exclusiv online pe a1.ro în fiecare săptămână, iar de data aceasta vine cu episodul 9 „Te cunosc de undeva! After party”.

În această seară până și Dorian a trecut printr-o transformare și a devenit Dorian Hâtz Cupidon, pregătit să vorbească despre dragoste atât cu jurații, cât și cu concurenții Te cunosc de undeva!.

“Nu am săgeți, însă în această seară (…) am să-I străpung cu întrebări”, ne-a anunțat Dorian Popa la After Party.

Primul concurent cu care Dorian a avut onoarea să stea de vorbă la repetiții a fost Radu Ștefan Bănică. Machiat doar pe jumătate, Radu i-a spus să nu aibă așteptări mari în această seară, dar a demonstrat contrariul.

Câna l-a intervievat pe Pepe, Dorian i-a remarcat și pătrățelele de pe abdomen.

“Nu văd legătura între James Brown și dragoste. Te simți și bine când ești îndrăgostit, dar interpretarea ta..Wow, wow!”, i-a spus Dorian lui Pepe.

După ce a săgetat-o și pe Ana Baniciu, concurenta a vrut să îi spună un banc.

“O știi pe aia? Domnule, (…) ce faceți dumneavostră când vă lovește Cupidon? La care ăla: -Cu bidon? ”, îi spune Ana.

Atunci când Dorian se întâlnește în culise cu Ozana Barabancea, o întreabă dacă ea crede în dragoste la prima vedere.

“Am trăit. Între timp m-am vindecat”, i-a transmis Ozana.

În culise, Dorian a surprins și un dialog savuros între Liviu Vârciu și Mirela Vaida.

“Am vrut să pun și o mâna pe un troll. Chiar îți dau drumul la microfon? Tu chiar cânți?”, spune Liviu Vârciu și o atinge pe Mirela Vaida.

“Da. De ce? La tine e playback tot? ”, îi spune Mirela.

“Eu am crezut că Mirela nu cântă. Îi merge microfonul. Pentru mine e un șoc. Ce zace aici, ați auzit cu toții”, îi spune Liviu lui Dorian.

Dorian Popa, gazda show-ului digital Te Cunosc de Undeva! After Party

Dorian Popa oferă publicului surprize de proporții mari alături de vedetele show-ului. Artistul este pus pe glume şi pe cele mai haioase provocări, iar distracția este în toi în culisele emisiunii. Cine se bucură de imaginile surprinse de el? Publicul www.a1.ro!

"After Party-ul Te cunosc de undeva! nu este orice episod de extra conţinut, ci este locul unde puteţi vedea toate picanteriile pe care nu le vedeţi pe televizor, unde puteţi auzi întrebări care nu pot fi întrebate pe TV sau lucruri pe care le fac chiar eu concurenţilor", a povestit Dorian.

"Voi încerca să îi descos aşa cum nu a mai făcut nimeni până acum! Te cunosc de undeva! After Party este o pastilă de amuzament, unde râzi de la început până la sfârşit fără să clipeşti", a mai mărturisit vedeta.

