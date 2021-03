Te cunosc de undeva, 27 martie 2021. Reacția colegilor când l-au văzut pe Liviu Vârciu transformat complet în Joe Cocker

Liviu și Andrei au mai îmbătrânit cu vreo 20 de ani pentru a intrepreta piesa aceasta, fapt care le-a adus zâmbetul pe buze colegilor de scenă.

Citeește și: Te cunosc de undeva, 27 martie 2021. Mirela Vaida se transformă în Zinaida Julea - "Asta-i nuntă de boieri"

Cei doi artiști au reușit să creeze atmosfera unei seri de concert, pe marile scene. Dezinvolți, joviali și plin de șarm, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au reușit să îi aducă în platoul marilor transformări pe doi mari artiști recunoscuți la nivel mondial, Joe Cocker și Tom Jones.

Așa cum ne-au obișnuit, cu o fuziune evidentă a celor doi, artiștii au reușit să creeze atmosfera de pe marile scene unde interpretau Joe Cocker și Tom Jones. Profesioniști și plini de încredere, piesa "You can leave your hat on" a prins contur sub vocile și mișcările teatrale ale cântăreților și ale bandului.

Vezi momentul lui Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu >>> AICI