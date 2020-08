Alina Puşcaş s-a bucurat de trei vacanţe de vis în pauzele de la filmările pentru "Te cunosc de undeva"

Alina Pușcaș, dietă minune! Vedeta a dezvăluit secretul siluetei sale!

“Anul acesta am avut trei vacanţe de vară, deşi e un pic cam mult spus trei. Am început cu şapte zile în Corsica, pe apă, cu Mihai şi copiii ( Melisa şi Alexandru, Irisuca, la doar un an, era prea mică pentru o astfel de aventură). Am adus apoi copiii în România şi a doua zi, la prima oră, am plecat doar eu şi Mihai spre Nisa. Am stat trei zile pe Coasta de Azur, ne-am plimbat şi am încercat să stăm cât mai mult pe apă. Ne-am întors în România, am luat copiii şi am plecat în Grecia, în Mykonos, unde am stat acasă la nişte prieteni. Cred că a fost cea mai reuşită vacanţă, atât pentru noi, cât şi pentru copii, mai ales că atât în Grecia, cât şi în Corsica, gazdele noastre au avut la rândul lor copii şi atunci distracţia a fost pe măsură!”, a dezvăluit Alina Puşcaş.