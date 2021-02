Andreea Bălan și Alina Pușcaș, apariții răvășitoare în prima gală „Te cunosc de undeva” 2021! Ce ținute au ales

Andreea Bălan, apariție răvășitoare în prima ediție din sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva”

Apoi, pe scena îndrăgitului show al transformărilor și-a făcut apariția și juriul format din Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

Cei patru fantastici au oferit un moment muzical de excepție și au demonstrat că nu degeaba sunt niște profesori de canto atât de buni.

În plus, acesta a fost și momentul în care mai toate privirile au fost ațintite asupra frumoasei și talentatei Andreea Bălan, care a reușit să îi impresioneze pe toți cu mișcările sale de dans.

Piesa de rezistență a fost însă ținuta deosebită purtată de aceasta. Artista a optat pentru o rochie scurtă de culoare fuchsia, mulată și cu o trenă din voal, asortată cu o pereche de sandale strălucitoare.

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 este difuzată în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1! Show-ul reprezintă o adevărată provocare pentru artiştii care au acceptat să participe, deoarece aceștia sunt puși la grea încercare de către ruleta care promite personaje de excepție și momente de magie curată pe scenă!

De data aceasta, Radu Ştefan Bănică, Emilia Popescu, Mirela Vaida, Pepe şi Cristina Vasiu vor evolua solo, în vreme ce Adriana Trandafir va concura din nou alături de Romică Ţociu, Andrei Ştefănescu va face echipă cu Ana Baniciu, iar Liviu Vârciu va performa alături de Raluka.

Printre surprizele noului sezon se numără şi proiectul online „Te cunosc de undeva! After Party”. Dorian Popa, fost concurent al transforming show-ului se alătură echipei şi îi invită pe telespectatori, în fiecare săptămână, după difuzarea galei pe TV, la „Te cunosc de undeva! After Party”. Mai exact, un episod exclusiv online, ce va putea fi urmărit pe www.a1.ro, în care urmăritorii vor avea acces direct în culisele emisiunii, unde Dorian Popa se distrează alături de vedetele show-ului şi este pus pe glume şi provocări non stop!