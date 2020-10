După ce a scăpat din ghearele morţii, Rona Hartner face mărturisirea momentului

Îndrăgita artistă, Rona Hartner, a venit la Antena Stars și a povestit, în exclusivitate, chinul prin care a trecut cât a făcut chimioterape și cum a reușit să treacă cu bine peste această perioadă.

"Am început să apreciez mai mult viața, să nu mă mai stresez de chestii inutile, de exemplu: nu o să mai țin în viața mea nicio cură de slăbire. Dacă nu o să slabesc, o să cresc prețul la contracte pentru că o să fiu mai multă. Cred că toate curele de slăbire pe care le-am făcut au avut un rol important asupra sănătății mele.", a spus Rona glumind în stilul ei caracteristic.

După ce a trecut cu bine de această grea încercare, Rona Hartner s-a întors în România să facă un film despre frumusețile de aici

"Am vrut să sesizez ceea ce unește în România atât de multe etnii. Am scris scenariul, am venit cu un regizor, am și jucat în acest film despre sufletul românesc și voi compune, cu soțul meu, 20 de piese.", a spus Rona Hartner la Antena Stars.