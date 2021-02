Radu Ştefan Bănică a câştigat prima gală „Te cunosc de undeva”! Premiera, lider de piaţă în rândul publicului din mediul urban

Descoperă mai multe imagini de senzație în GALERIA FOTO de mai sus!

De un moment greu a avut parte şi Cristina Vasiu, care a întâmpinat şi dificultăţile limbii sârbe, transformată în Lepa Brena, iar Mirela Vaida a încins spiritele cu un super show marca Shakira. Adriana şi Romică şi-au păstrat renumele şi au executat impecabil un fragment dintr-un musical celebru, transformaţi în Louis Armstrong şi Barbra Streisand. Gala a fost închisă de Radu Ştefan Bănică, cu un travesti excepţional, Lady Gaga, ce a fost adjudecată şi drept cea mai bună transformare a serii.

Înainte ca Ruleta să le aducă veştile despre noul sezon, cele mai noi cupluri formate pe scena Te cunosc de undeva!, Liviu şi Raluka şi Andrei şi Ana, au cerut, o dată în plus, revenirea la vechile echipe. Încă din timpul jurizării, Cristi Iacob s-a văzut nevoit să le spună: „Ştiţi cum sunteţi voi patru? Ca Stan şi Jerry şi Tom şi Bran! Nu merge, înainte funcţionau prea bine unul cu celălalt ca să îi poţi despărţi!”.

Chiar în faţa Ruletei, cei doi s-au văzut nevoiţi să recunoască. „Ne-am gândit cum să facem să mai venim, fiindcă nu ne mai lua nimeni! Şi ne-a venit ideea, ne cumplăm cu altcineva, cu duşmanul, care ne-a furat şi Asia Express!”, au mărturisit amuzaţi cei doi. Ruleta a luat decizia finală şi înainte de a reforma cuplurile Liviu şi Andrei şi Ana şi Raluka i-a trimis pe cei doi să le ceară scuze feteleor pentru că au luat note mici din cauza lor. Tot Ruleta a mai făcut un anunţ, de săptămâna viiaore, fiecare gală va fi una tematică. Cum se vor descurca cei 11 concurenți cu noile roluri atribuite lor de năstrușnica ruletă a personajelor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, în cea de-a doua gală a celui de-al 16-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.

