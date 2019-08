Grigore Gherman, despre noul sezon „Te cunosc de undeva!”: „Este o mare provocare pentru mine!” - Video

Grigore Gherman, concurent în noul sezon „Te cunosc de undeva!”, a vorbit despre proiectul de televiziune din care face parte, precizând că reprezintă „o mare provocare pentru mine”.

„Am acceptat, în primul rând, pentru că este o mare provocare. Eu cântând muzică populară - deși am făcut Conservatorul, compoziție muzică ușoară, mi-am dat seama că vor fi foarte multe provocări, că voi face lucruri pe care nu le-am mai făcut. Am descoperit că îmi place foarte mult să dansez, ora de actorie…”, a spus Grigore Gherman, concurent în noul sezon „Te cunosc de undeva!”.

Emisiunea este foarte interesantă, deși nu este ușoară, recunosc. Este foarte grea. Este totul nou. Nu am mai făcut lucrurile pe care le fac acolo. Am cântat în ebraică, turcă… Nu știu cât de bine, dar am cântat”, a mai spus Grigore Gherman.

Concurentul în noul sezon „Te cunosc de undeva!” a dezvăluit că își dorește ca la un moment dat să își întemeieze o familie și să aibă „măcar doi” copii.

Întregul interviu cu Grigore Gherman, concurent în noul sezon „Te cunosc de undeva!”, este disponibil în clipul de mai sus.

Cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva! începe sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 20,00, la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul cu mari surprize, multă voie-bună și transformări fabuloase.

