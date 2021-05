Te cunosc de undeva, 15 mai 2021. Concurenții au creat un moment de excepție la începutul Finalei: „We are the Champions"

Concurenții au deschis în forță seara Marii Finale a sezonului 16 Te cunosc de undeva!, cântând împreună melodia emblematică "We are the Champions". Alături de concurenți s-au aflat și cei de la trupa The Colours, iar împreună au creat un moment de excepție.

Mesajul piesei a fost transmis cu emoție de concurenții conștienți că se află în ultima seară a sezonului 16 de Te cunosc de undeva!

Astfel că, Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu, Pepe, Ruxi de la The Colours, Ana Baniciu, Raluka, Emilia Popescu, Cristina Vasiu, Mirela Vaida, Adriana Trandafir, Romică Țociu, Lulu de la The Colours și Radu Ștefan Bănică, au cântat pe aceeași scenă în ultima seară a sezonului 16 TCDU.

Pe lângă emoții, a mai existat un aspect care a ieșit în evidență în timpul prestației artiștilor și anume ținutele festive ale acestora.

Citește și: Te cunosc de undeva, 24 aprilie 2021. Loredana și Adrian Petrache, invitați speciali în Gala Piese de top. Cei doi au făcut show

Ținutele concurentelor de la Te cunosc de undeva! au întors toate privirile

În rândul doamnelor și domnișoarelor a predominat argintiul.

Mirela Vaida și Ana Baniciu și-au făcut apariția purtând două ținute argintii scurte, Raluka a optat pentru o rochie lungă, argintie, cu decoltau, iar Cristina Vasiu a purtat o pereche de pantaloni argintii cu gambele la vedere și un top care i-a lăsat abdomenul dezgolit.

Citește și: Te cunosc de undeva, 1 mai 2021. Otilia Bilionera, apariție incendiară într-o ținută care o face să pară dezbrăcată

De asemenea, Emilia Popescu și Adriana Trandafir au optat pentru două rochii lungi, închise la culoare, care le-au oferit o notă de eleganță.

Jurații au fost încântați de momentul de excepție al campionilor pe car ei-au avut în față, așa că nu au putut rămâne pe scaune. Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Aurelian Temișan și Cristi Iacob s-au ridicat pentur a-i aplauda din picioare pe artiștii care i-au încântat pe ei și pe public cu momente de senzație, de-a lungul celor 15 sâmbete ale acestui sezon.

Sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, a adus surprize mari

Printre surprizele sezonului 16 s-a numărat şi proiectul online „Te cunosc de undeva! After Party”. Dorian Popa, fost concurent al transforming show-ului s-a alăturat echipei şi i-a invitat pe telespectatori, în fiecare săptămână, după difuzarea galei pe TV, la „Te cunosc de undeva! After Party”.

Mai exact, un episod exclusiv online, care poate fi urmărit pe www.a1.ro, în care urmăritorii au acces direct în culisele emisiunii, unde Dorian Popa se distrează alături de vedetele show-ului şi este pus pe glume şi provocări non stop!

Urmărește integral ultima ediție: https://antenaplay.ro/te-cunosc-de-undeva. Vezi ce-ți place

Hâț 😊 Dacă vrei să intri în culisele show-ului, vezi ultimul episod de After Party, cu Dorian Popa: https://a1.ro/video/antena-1/te-cunosc-de-undeva-after-party/