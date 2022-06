Te cunosc de undeva! 25 iunie 2022. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei au interpretat spectaculos Harry Styles & Shania Twain

Ilona Brezoianu și Florin Ristei par că sunt desprinși din peisajul piesei și li se potrivește de minune, iar actrița abia aștepta să-și expună latura feminină! Cei doi nu au întâmpinat mari dificultăți la repetiții și s-au bucurat de o piesă distractivă și senzuală, care le-a plăcut mult!

Harry Styles & Shania Twain - Man! I Feel Like A Woman! a fost o reală surpriză pentru ei!

Ilona Brezoianu și Florin Ristei au interpretat Harry Styles & Shania Twain, cu celebra melodie Man! I Feel Like A Woman!. Cum a arătat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, în a opta ediție a sezonului 17

Ilona Brezoianu și Florin Ristei au avut parte de o transformare grandioasă și au ridicat la dans pe toată lumea.

Ei au reușit să pună în scenă un moment incredibil, iar transformarea lor i-a lăsat cu gura căscată pe jurați. Ilona Brezoianu și Florin Ristei, care au avut parte de o transformare de zile mari în Harry Styles & Shania Twain, apărând pe scenă cu celebra piesă Man! I Feel Like A Woman! au obținut laude din partea juriului.

Cei doi concurenți au reușit să contureze un moment demn de un spectacol, iar prietenia dintre cei doi a fost, din nou, nota definitorie a show-ului.

Jurizarea cuplului Ilona Brezoianu și Florin Ristei. Ce spune juriul despre prestația din 25 iunie 2022 a celor doi

Aventura transformărilor continuă în acestă seară la Antena 1, cu personaje pe măsura concurenților, muzică live și multă voie bună. Cea de-a opta gală a celui de-al 17-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! a fost spectaculoasă cu Ilona Brezoianu și Florin Ristei pe scenă.

"Parcă eram la Coachella, aici la Te cunosc de Undeva! Super show ați făcut dragilor! Efectiv nu ați fost aici în scenă, i-am văzut exact pe Harry Styles & Shania Twain, care este cea mai vândută artistă de country din toate timpurile. Mi-au plăcut mișcările, mi-a plăcut atitudinea, mi-a plăcut coregrafia baletului, ca de obicei, ce să mai zic..studiați personajele! N-am găsit niciun defect. Și vocea Ilona, zici că ești cântăreață de o viață! De ce nu te apuci de cântat!?", a spus Andreea Bălan.

"Să nu dați asta pe post! llona când intră și cântă, zici că are orgasm! Să nu dați asta pe post! Îi place atât de mult încât depășește un pic barierele personajului. Sunteți demni de fruntea clasamentului", a spus Ozana Barabancea.

"Am un mic amendament aici, apropo de personaje, ei ca artiști sunt atât de strălucitori, încât, eu, la un moment dat, am uitat de referință! M-am uitat la show cu plăcere, am uitat că trebuie să jurizez actoria", a spus Cristi Iacob.

"Ilona, cânți foarte bine! Te-ai întrebat vreodată să faci și teatru? La cum cânți ai putea face și teatru. Ți-am spus că lângă Florin nu poți da rateuri, pentru că e lipit de scenă", a spus Aurelian Temișan.

Sezonul 17 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, aduce surprize mari

Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! Aduce mari surprize telespectatorilor. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul spectaculos, cu multă voie bună și transformări fabuloase. Începând din acest sezon, Pepe se alătură spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş, pe scena spectaculosului joc al transformărilor.

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii Te cunosc de undeva! nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.

Mai mult, unul dintre cei mai cunoscuţi profesori de canto din România, Crina Mardare, se alătură show-ului Te cunosc de undeva!. Astfel, începând din acest sezon, artista le va fi alături celor opt cupluri de concurenţi la antrenamentele de canto şi le va împărtăşi din trucurile ei pentru ca transformările să fie cât mai apreciate atât de către juraţi.

Care vor fi următoarele transformări pe care le-a pregătit ruleta personajelor pentru cele opt cupluri de concurenți, telespectatorii Antenei 1 vor afla în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, în cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Pepe.

