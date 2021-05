Te cunosc de undeva, 8 mai 2021. Emilia Popescu a făcut un moment de neuitat, transformată în Tamara Buciuceanu

Emilia Popescu a fost extrem de entuziasmată atunci când Ruli a luat decizia de a îi oferi o transformare spectaculoasă. Tamara Buciuceanu este un personaj pe care concurenta îl îndrăgește extrem de mult și i se potrivește de minune

De asemenea, momentul său a oferit publicului un moment plin de energie și de bună dispoziție. Concurenta a reușit perfect să intre în pielea personajului și a lăsat pe toată lumea cu gura căscată.

Emilia Popescu, momentul care i-a ridicat pe concurenți în picioare

Chirița a sosit cu trenul în platoul de la "Te cunosc de undeva!" și a luat cu asalt scena. Încă de când a urcat pe scenă, Emilia Popescu și-a făcut o apariție uluitoare, însă întregul său moment i-a impresionat peste măsură pe colegii săi de la canapea, care s-au ridicat și au aplaudat-o furtunos.

Mai mult decât atât, Cosmin Seleși a făcut un gest de-a dreptul savuros. Prezentatorul TV s-a pus în genuchi lângă șină pentru a asculta cum "vine" trenul, iar replica lui a făcut pe toată lumea să râdă în hohote: „Vine audiența”

Jurații nu s-au putut abține și i-au oferit concurentei laude pentru spectacolul pe care a reușit să îl facă.

"Cât de frumos ai transformat vocea ta în vocea ei. Este un rol foarte greu să o imiți pe Tamara Buciuceanu. Excepțională!", i-a spus Ozana Barabancea.

"În sfârșit dansăm. A fost bine, am savurat emoția, am avut și sincron, am și dansat, ai fost unu la unu cu personajul. Ești minunată și mă bucur foarte mult că ai avut acest personaj. Bravo!", a mai dezvăluit și Andreea Bălan.

În culise, Emilia Popescu a mărturisit faptul că personajul a fost unul pe gusturile sale și că s-a simțit foarte bine să o interpreteze pe Tamara Buciuceanu.

