Jojo a dezvăluit totul! Ce se schimbă în noul sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1

11 concurenți talentați și dornici de distracţie vor intra în spectaculosul joc al transformărilor, în cel de-al 15-lea sezon al show-ului. Trei perechi inedite de artişti vor performa în fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format din Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan, în timp ce cinci concurenţi vor evolua singuri.

Așadar, în cel de-al 15-lea sezon al transformărilor, Monica Anghel revine pe scenã, de data aceasta alãturi de bunul sãu prieten, Marcel Pavel, Romicã Ţociu va face echipã cu Adriana Trandafir, în vreme ce Liviu Vârciu va concura din nou alături de Andrei Ștefănescu, iar Cãtãlina Grama Jojo, Adda, Ami, Tavi Clonda şi Toto Dumitrescu vor evolua solo.

Tot o prietenie veche le leagã şi pe Monica şi Cãtãlina Grama Jojo: "Prima persoanã care mi-a vorbit despre "Te cunosc de undeva!" a fost Monica Anghel. N-am crezut cã e pentru mine, sincer, am zis cã aici e altceva, e cu oameni care cântã, e pentru voci mai mari, nu pentru o voce ca a mea. În cele din urmã, Moni m-a convins şi uite aşa am ajuns aici. Am avut încredere în ce mi-a zis ea, am mers pe instinctul ei. Cel mai teamã îmi e de mine, pentru cã am un spirit autocritic foarte pregnant, pe care încerc sã îl tin sub control cât se poate, dar ştiu cã o sã mã izbeascã la un moment dat pe parcursul competitiei!".

Cel de-al 15-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, și care îi are ca jurați pe Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan va fi difuzat în această toamnă, la Antena 1.