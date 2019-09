Show-ul Te cunosc de undeva!, lider de audiență la orașe și în toată țara

Prima ediție a celui de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, câștigată de Bella Santiago, cu o excelentă transformare în Beyonce, a fost aseară lider de audiență la orașe și în toată țara.

Emisiunea prezentată de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși a adunat în fața micilor ecrane 1.624.000 de telespectatori la nivelul publicului din toată țara, în minutul de maximă audiență, de la ora 21:44.

Așadar, la nivelul publicului de la orașe, Antena 1 a fost lider de audiență cu 6,2 puncte de rating și o cotă de piață de 18,4 % urmată de Pro TV, cu 5,5 puncte de rating și 16,4 % cota de piață și de România TV, cu 3,8 puncte de rating și 11,4 % cota de piață.

De asemenea, la nivelul publicului din toată țara, Antena 1 este cel mai urmărit post de televiziune, cu o audiență medie de 6,4 puncte de rating și 18,3% cota de piață, urmată de Pro Tv și România Tv.

Aventura transformărilor a început în forță în cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva, cu personaje dintre cele mai diverse, muzică live și multă voie bună. Cei 12 concurenți au intrat în joc cu mult entuziasm, iar jurații Ozana Barabancea (canto), Andreea Bălan (coregrafie), Cristi Iacob (actorie) și Aurelian Temișan (all the show) au fost impresionați de felul cum aceștia și-au pregătit primele roluri oferite de ruleta personajelor.

Așadar, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au făcut show sâmbătă seara, la Te cunosc de undeva!, imitându-le pe surorile gemene Gabriela și Mihaela Modorcea, cunoscute drept Indiggo, Diana Matei a adus pe scenă atmosfera de cabaret, transformată în Liza Minnelli, Monica Anghel și fratele ei, Alex, au cântat în travesti precum Dorina și Marian Nistor, un cuplu memorabil al scenei românești, pe când Sorana Darclée Mohamad, fosta componentă a trupei A.S.I.A., a intrat pentru o seară în rolul regretatei Amy Winehouse.

Cornel Palade și fiica sa, Ada, au realizat un moment cu toate condimentele necesare transformați în Ruby și Nosfe, interpretul de muzică populară Grigore Gherman i-a invitat pe toți la o nuntă evreiască, în rolul lui Filip Kirkorov, un mega-star al Rusiei, iar Șerban Copoț și Cezar Ouatu au făcut spectacol alături de taraful Silvian Voicu, transformați în Elena Merișoreanu și Daniela Crudu. Și nu mică le-a fost surpriza când, pe scenă, alături de ei, au apărut la un moment dat Elena Merișoreanu și Daniela Crudu, în carne și oase.

Cea mai bună transformare a serii a fost desemnată cea realizată de Bella Santiago, care a imitat-o excelent pe celebra Beyonce, cântăreața ei preferată.

Prima gală a acestui sezon a venit cu o premieră: Cosmin Seleși a cântat în deschiderea serii alături de trupa sa. „Dacă toți cântăreții se dau actori, mă dau și eu cântăreț”, a explicat el, amuzat.

Momentele coregrafice ale serii au fost susținute de Furnix Team, baletul condus de Furnica.

Cum se vor descurca cei 12 concurenți cu noile roluri atribuite lor de năstrușnica ruletă a personajelor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, în cea de-a doua gală a celui de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile All urban si National

Perioada 7 septembrie 2019

