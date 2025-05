Finala Te cunosc de undeva Sezonul 21, 24 mai 2025. Cristina Ciobănașu și Bianca Purcărea s-au transformat în The Greatest Showman Cast - "This Is Me"

În finala din data de 24 mai 2025 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 21, Cristina Ciobănașu și Bianca Purcărea s-au transformat în The Greatest Showman Cast și au interpretat piesa "This Is Me".

