STUDIU: Cum se schimbă creierul în timpul vieții, la patru vârste cheie

Un studiu sugerează că dezvoltarea creierului uman are patru „puncte de cotitură” esențiale, în jurul vârstelor de 9, 32, 66 și 83 de ani. Creierul are cinci „ere”, spun oamenii de știință – modul adult nu începe decât la începutul anilor 30.

Publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026, 14:57 | Actualizat Luni, 12 Ianuarie 2026, 15:07

Oamenii de știință au identificat cinci „epoci” majore ale dezvoltării creierului uman într-unul dintre cele mai cuprinzătoare studii de până acum despre modul în care se schimbă cablajul neuronal de la copilărie la bătrânețe.

Studiul, bazat pe scanările cerebrale a aproape 4.000 de persoane cu vârste cuprinse între unu și 90 de ani, a cartografiat conexiunile neuronale și modul în care acestea evoluează pe parcursul vieții noastre. Acesta a dezvăluit cinci faze generale, împărțite în patru „puncte de cotitură” esențiale în care organizarea creierului se îndreaptă spre o traiectorie diferită, în jurul vârstelor de nouă, 32, 66 și 83 de ani.

„Privind în urmă, mulți dintre noi simțim că viețile noastre au fost caracterizate de faze diferite. Se pare că și creierele trec prin aceste ere”, a declarat profesorul Duncan Astle, cercetător în neuroinformatică la Universitatea Cambridge și autor principal al studiului.

„Înțelegerea faptului că parcursul structural al creierului nu este o chestiune de progresie constantă, ci mai degrabă unul dintre câteva puncte majore de cotitură, ne va ajuta să identificăm când și cum cablajul său este vulnerabil la perturbări.”

Care sunt cele cinci „epoci” majore ale dezvoltării creierului uman

S-a constatat că perioada de dezvoltare din copilărie are loc între naștere și vârsta de nouă ani, când trece la faza adolescentină - o epocă care durează în medie până la vârsta de 32 de ani.

La începutul anilor 30, cablajul neuronal al creierului se schimbă în modul adult - cea mai lungă epocă, durând mai mult de trei decenii. Un al treilea punct de cotitură, în jurul vârstei de 66 de ani, marchează începutul unei faze de „îmbătrânire timpurie” a arhitecturii creierului. În cele din urmă, faza de „îmbătrânire târzie” prinde contur în jurul vârstei de 83 de ani.

Oamenii de știință au cuantificat organizarea creierului folosind 12 măsuri diferite, inclusiv eficiența cablajului, cât de compartimentat este și dacă creierul se bazează în mare măsură pe noduri centrale sau are o rețea de conectivitate mai difuză.

Prin ce se caracterizează aceste etape de dezvoltare a creierului uman

De la o copilărie până la alta, creierul nostru este definit prin „consolidarea rețelei”, deoarece bogăția sinapselor – conectorii dintre neuroni – din creierul unui bebeluș este redusă, cei mai activi supraviețuind. Studiul a constatat că în această perioadă eficiența cablajului creierului scade.

Între timp, materia cenușie și albă cresc rapid în volum, astfel încât grosimea corticală – distanța dintre materia cenușie externă și materia albă internă – atinge un vârf, iar plierea corticală, crestele caracteristice de pe creierul extern, se stabilizează.

În a doua „epocă” a creierului, era adolescenței creierului, materia albă continuă să crească în volum, astfel încât organizarea rețelelor de comunicații ale creierului este din ce în ce mai rafinată. Această epocă este definită de creșterea constantă a eficienței conexiunilor în întregul creier, ceea ce este legat de performanța cognitivă îmbunătățită. Epocile au fost definite de menținerea unui trend constant de dezvoltare a creierului pe o perioadă susținută, mai degrabă decât să rămână într-o stare fixă ​​pe tot parcursul.

„Cu siguranță nu spunem că persoanele de 20 de ani se vor comporta ca niște adolescenți sau că creierul lor arată ca cel al unui adolescent”, a spus Alexa Mousley, care a condus studiul. „Este vorba, de fapt, despre modelul schimbării.”

Ea a adăugat că descoperirile ar putea oferi informații despre factorii de risc pentru tulburările de sănătate mintală, care apar cel mai frecvent în perioada adolescenței.

În jurul vârstei de 32 de ani se observă cea mai puternică schimbare generală de traiectorie. Evenimentele din viață, cum ar fi creșterea copiilor, pot juca un rol în unele dintre schimbările observate, deși studiul nu a testat în mod explicit acest lucru. „Știm că femeilor care nasc li se schimbă creierul ulterior”, a spus Mousley. „Este rezonabil să presupunem că ar putea exista o relație între aceste etape și ceea ce se întâmplă în creier.”

De la 32 de ani, arhitectura creierului pare să se stabilizeze în comparație cu fazele anterioare, corespunzând unui „platou în ceea ce privește inteligența și personalitatea”, conform altor studii. Regiunile creierului devin, de asemenea, mai compartimentate.

Ultimele două puncte de cotitură au fost definite de scăderi ale conectivității cerebrale, despre care se credea că sunt legate de îmbătrânire și degenerarea substanței albe din creier.

