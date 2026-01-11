Cum arată acum și cu ce se ocupă Laura Vass, artista cunoscută pentru piesa "Buzele tale, două petale". Care e noul nume de scenă

Laura Vas, celebra artistă care făcea furori cu piesa „Buzele tale, două petale” arată acum complet diferit față de cum și-o aminteau fanii.

Laura Vass a renunțat în urmă cu mai mult timp la numele de scenă care a consacrat-o. | Instagram

Laura Vas a devenit cunoscută cu muzica ei de petrecere, iar printre melodiile care au ajuns cel mai repede la inimile fanilor se numără „Buzele tale, două petale”.

Melodiile ei de dragoste i-au încântat pe fani și au făcut-o să devină una dintre cele mai apreciate artiste de muzică de petrecere.

Cum arată acum Laura Vass

Piesa „Buzele tale, două petale” lansată în urmă cu 9 ani alături de Sorin Copilul de Aur a atras fanii cu versurile sugestive și linia melodică, ajungând să aibă peste 1.8 milioane de vizualizări pe YouTube.

Laura Vass nu mai cântă acum sub același nume și și-a schimbat complet și înfățișarea. Vedeta apare acum sub numele de Laura Brumă, renunțând la numele de scenă care a consacrat-o.

Tânăra cântăreață de manele, acum în vârstă de 37 ani, a fost descoperită de Dan Bursuc și datorită talentului ei a reușit să ajungă rapid în topurile muzicale.

De-a lungul carierei sale, Laura Vass a simțit nevoia de a se reinventa și din cauza unor neînțelegeri apărute cu echipa ei de promovare, artista a decis să renunțe la pseudonimul pe care îl alesese și să apară peste tot cu numele ei real, Laura Brumă.

În 2020, Laura Brumă a lansat o piesă cu Jador intitulată „Unfollow”, melodie cu care a reușit din nou să ajungă în vârfurile topurilor muzicale.

„Laura Vass este o marcă înregistrată de domnul Dan Bursuc, cu care eu am colaborat de la începuturile carierei mele. Am decis amândoi să o luăm pe drumuri separate. Nu ne-am mai înțeles. Eu sunt un om foarte diplomat, cu mine nu poți să te cerți. Nu mi-a dat posibilitatea să-mi cumpăr numele. Nu a fost cu supărare. Eu eram foarte îndrăgostită în perioada aceea, eram fluturatică”, a dezvăluit Laura Vass într-o emisiune în urmă cu mai mulți ani.

Acum, la ani distanță de la debutul ei în muzică, Laura Brumă arată de nerecunoscut, cu părul. Ea se ocupă în continuare de cariera ei muzicală și are mai multe proiecte și melodii în pregătire.

Recent, artista a decis să vorbească deschis și despre viața ei personală, povestind că vreme de 7 ani a fost într-o relație cu un bărbat căsătorit.

„A fost intensă, s-au întâmplat multe într-un timp scurt. Relația a durat șapte ani. M-am îndrăgostit că eram singură, dar nu știu dacă a început cu dragoste, ci cu un prieten, un confident. Avea familie, are un copil, dar a escaladat tot. Și mama avea pretenția asta la el (n.r. să nu îi spună să renunțe la familie). Și eu am încercat să opresc asta și mi-a zis că el nu poate să stea fără mine. Eu l-am părăsit. Am mai plecat și cu un an înainte”, a povestit Laura Brumă în cadrul podcast-ului lui Bursucu.

În prezent, pe contul ei de Instagram, Laura Brumă este destul de activă și menține o conexiune strânsă cu urmăritorii ei, anunțându-i mereu despre noile ei colaborări și evenimente.

