Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil

Pe Internet au fost publicate imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă, la doar câteva luni de la nașterea celui de-al 3-lea copil.

Rihanna a impresionat cu cea mai recentă colecție de lenjerie intimă | Getty Images

În vârstă de 37 de ani, Rihanna și-a încântat fanii cu o nouă colecție a brandului său de lenjerie intimă, destinată Valentine’s Day.

Vedeta s-a pozat și ea în piese din colecție și a optat pentru un set de culoare roșie, scrie Daily Mail.

Rihanna și-a etalat formele în lenjerie intimă la scurt timp după nașterea celui de-al 3-lea copil pe care îl are alături de partenerul ei, ASAP Rocky.

De-a lungul anilor, Rihanna a construit un imperiu în domeniul modei, cu un accent pe colecția sa de lenjerie intimă.

Articolul continuă după reclamă

Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă

Rihanna a a pozat într-un set de lenjerie intimă de culoare roșu intens, orin care și-a pus în evidență formele de invidiat.

Imaginile au fost publicate pe Instagram pentru cei 149 de milioane de urmăritori ai săi și au strâns deja peste 2.5 milioane de aprecieri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Rihanna (Robyn Rihanna Fenty) a fost fotografiată cu părul lung și închis la culoare, aranjat cu cărare pe o parte și bucle lejere.

Citește și: Taylor Swift a depășit-o pe Rihanna la venituri și a devenit cel mai bogat artist din lume. Ce avere are

Dincolo de setul roșu, Rihanna a fost fotografiată și într-un set de sutien și lenjerie neagră cu imprimeu floral. Piesele au fost completate de un halat din satin asortat.

Rihanna are 3 copii cu partenerul său, ASAP Rocky

Rihanna are o relație cu iubitul ei ASAP Rocky, pe numele real Rakim Mayers, din 2020. La finalul anului 2025, s-a născut cel de-al 3-lea copil al cuplului, o fetiță pe nume Rocki.

Artista a anunțat nașterea fiicei lor într-o postare pe Instagram distribuită pe 24 septembrie.

Într-o singură fotografie, artista ținea în brațe nou-născuta, îmbrăcată într-un body roz și șosete roz cu volănașe, în timp ce dormea liniștită.

Citește și: Rihanna, la un pas de accident vestimentar după ce fusta i s-a desfăcut chiar în fața paparazzilor. Cum a arătat din spate

În imagini, Rihanna purta bijuterii extrem de scumpe, printre care un ceas Audemars Piguet Royal Oak, care se vinde cu aproape 100.000 de dolari, un pandantiv R de la Renato Cipullo, un pandantiv cu rubin Marie Lichtenberg și un inel de la XIVKARATS.

„Rocki Irish Mayers, 13 septembrie 2025,” scria în mesajul publicat alături de imagine.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Rihanna și ASAP sunt, de asemenea, părinții băieților RZA, în vârstă de 3 ani, și Riot, de 3 ani. Artista și-a dezvăluit a treia sarcină la Met Gala 2025, în luna mai a acelui an.

La începutul acestui an, Rihanna a fost surprinsă alături de copiii ei în Barbados, la un eveniment de familie.

În imagini, artista era îmbrăcată lejer, într-o jachetă alb-negru cu dungi purtată peste un tricou. A fost fotografiată în timp ce dansa și râdea alături de copiii ei la petrecere.

Rihanna a vorbit adesea cu mândrie despre rădăcinile sale din Barbados. A fost desemnată Erou Național al insulei în 2021.

„Sunt atât de mândră că sunt din Barbados. Voi fi bajană până în ziua în care voi muri. Acesta e în continuare singurul loc pe care l-am numit vreodată acasă,” a declarat atunci Rihanna.