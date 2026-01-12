Carmen Șerban a vorbit deschis despre operațiile sale estetice. Cum reușește să arate atât de bine la 55 de ani

Carmen Șerban a dezvăluit recent că este adepta operațiilor estetice și chiar a apelat de curând la ajutorul medicului estetician.

Fanii au admirat-o pe frumoasa cântăreață și au complimentat-o pentru felul în care a reușit să își sculpteze trupul după ce a slăbit. | Instagram

Artista în vârstă de 55 ani a apelat de o operație estetică, iar fanii spun că noua intervenție a întinerit-o cu 20 de ani. Carmen Șerban a decis că e timpul să își facă un lifting facial și este foarte mulțumită de efectele intervenției și de felul în care a ajutat-o medicul estetician.

La ce intervenții estetice a apelat Carmen Șerban

Chiar dacă a făcut acest lifting facial, cântăreața a spus că nu este totuși adepta injecțiilor cu botox sau acid hialuronic. De asemenea, ea preferă să folosească în rutina ei de îngrijire a tenului doar produse cosmetice naturale.

Acum Carmen Șerban arată de nerecunoscut, apărând mult mai tânără decât vârsta ei. Pe lângă schimbările de la nivelul feței, Carmen Șerban a mai trecut printr-o transformare spectaculoasă după ce a slăbit destul de mult în vara anului 2025.

Recent, artista a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care și-a etalat noua siluetă. Fanii au admirat-o pe frumoasa cântăreață și au complimentat-o pentru felul în care a reușit să își sculpteze trupul.

Până acum, artista a apelat la o singură operație estetică, dar nu a menționat dacă pe viitor își dorește să încerce mai multe proceduri. Faptul că e deschisă să încerce trucuri noi care o ajută să prevină și să amelioreze semnele de îmbătrânire înseamnă că artista vrea să își transforme înfățișarea.

„Am făcut lifting facial, însă nu îmi bag botox, pentru că nu sunt adepta. Când văd că se mai lasă un pic pielea, e normal după o vârstă, și mai ales după ce slăbești, pielea nu își revine la fel ca în tinerețe și atunci trebuie un pic ajutată.

Pentru mine, personal, contează foarte mult imaginea de femeie. Eu nu mă aranjez pentru curtezani, nici pentru televiziuni, nici pentru fani. În primul rând, eu trebuie să mă simt bine cu mine, iar cei care mă plac, mă plac așa cum sunt.

Folosesc niște creme foarte bune acum, naturale, făcute special pentru nevoile mele, de asta am și tenul atât drăguț acum, în această perioadă. Sunt atâtea produse și proceduri acum pe piață”, a declarat recent într-un interviu Carmen Șerban, potrivit Viva.

Chiar dacă rezultatul liftingului facial a fost exact cel pe care și-l dorea, Carmen a dezvăluit că s-a confruntat și cu o complicație, dar problema s-a rezolvat rapid.

„Am făcut un hematom care a apăsat un pic pe un nerv facial și de obicei nu se întâmplă, n-ai de unde să știi, acum eu nu vreau să dau vina pe nimeni, vreau doar să mă vindec și atâta tot. M-am umflat foarte tare, a trebuit să-mi scoată pe viu toată chestia aia de acolo. Nu s-a ajuns la infecție, pentru că la 5 zile m-au chemat. Am găsit o echipă de medici profesioniști”, a spus Carmen Șerban atunci.

