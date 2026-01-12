Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Carmen Șerban a vorbit deschis despre operațiile sale estetice. Cum reușește să arate atât de bine la 55 de ani

Carmen Șerban a vorbit deschis despre operațiile sale estetice. Cum reușește să arate atât de bine la 55 de ani

Carmen Șerban a dezvăluit recent că este adepta operațiilor estetice și chiar a apelat de curând la ajutorul medicului estetician.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026, 13:30 | Actualizat Luni, 12 Ianuarie 2026, 14:24
Galerie
Fanii au admirat-o pe frumoasa cântăreață și au complimentat-o pentru felul în care a reușit să își sculpteze trupul după ce a slăbit. | Instagram

Artista în vârstă de 55 ani a apelat de o operație estetică, iar fanii spun că noua intervenție a întinerit-o cu 20 de ani. Carmen Șerban a decis că e timpul să își facă un lifting facial și este foarte mulțumită de efectele intervenției și de felul în care a ajutat-o medicul estetician.

La ce intervenții estetice a apelat Carmen Șerban

Chiar dacă a făcut acest lifting facial, cântăreața a spus că nu este totuși adepta injecțiilor cu botox sau acid hialuronic. De asemenea, ea preferă să folosească în rutina ei de îngrijire a tenului doar produse cosmetice naturale.

Citește și: Carmen Șerban, complicații în urma unui lifting facial: „Sunt în recuperare”. Cum se simte artista acum

Articolul continuă după reclamă

Acum Carmen Șerban arată de nerecunoscut, apărând mult mai tânără decât vârsta ei. Pe lângă schimbările de la nivelul feței, Carmen Șerban a mai trecut printr-o transformare spectaculoasă după ce a slăbit destul de mult în vara anului 2025.

Recent, artista a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care și-a etalat noua siluetă. Fanii au admirat-o pe frumoasa cântăreață și au complimentat-o pentru felul în care a reușit să își sculpteze trupul.

Până acum, artista a apelat la o singură operație estetică, dar nu a menționat dacă pe viitor își dorește să încerce mai multe proceduri. Faptul că e deschisă să încerce trucuri noi care o ajută să prevină și să amelioreze semnele de îmbătrânire înseamnă că artista vrea să își transforme înfățișarea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am făcut lifting facial, însă nu îmi bag botox, pentru că nu sunt adepta. Când văd că se mai lasă un pic pielea, e normal după o vârstă, și mai ales după ce slăbești, pielea nu își revine la fel ca în tinerețe și atunci trebuie un pic ajutată.

Citește și: Cum arată casa în care locuiește Carmen Șerban. Vedeta are propriul altar

Pentru mine, personal, contează foarte mult imaginea de femeie. Eu nu mă aranjez pentru curtezani, nici pentru televiziuni, nici pentru fani. În primul rând, eu trebuie să mă simt bine cu mine, iar cei care mă plac, mă plac așa cum sunt.

Folosesc niște creme foarte bune acum, naturale, făcute special pentru nevoile mele, de asta am și tenul atât drăguț acum, în această perioadă. Sunt atâtea produse și proceduri acum pe piață”, a declarat recent într-un interviu Carmen Șerban, potrivit Viva.

Chiar dacă rezultatul liftingului facial a fost exact cel pe care și-l dorea, Carmen a dezvăluit că s-a confruntat și cu o complicație, dar problema s-a rezolvat rapid.

„Am făcut un hematom care a apăsat un pic pe un nerv facial și de obicei nu se întâmplă, n-ai de unde să știi, acum eu nu vreau să dau vina pe nimeni, vreau doar să mă vindec și atâta tot. M-am umflat foarte tare, a trebuit să-mi scoată pe viu toată chestia aia de acolo. Nu s-a ajuns la infecție, pentru că la 5 zile m-au chemat. Am găsit o echipă de medici profesioniști”, a spus Carmen Șerban atunci.

colaj carmen serban

Citește și: Ce studii are, de fapt, Carmen Șerban. Puțini știu despre artistă că poate profesa în șapte domenii diferite

Sfaturile pe care Ramona Olaru le-a primit de la mama ei cu privire la căsătorie după divorț. Ce a dezvăluit asistenta T...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca. Câţi bani cheltuie zilnic concurentul Survivor România 2026 Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca. Câţi bani cheltuie zilnic concurentul Survivor România 2026
Observatornews.ro Şcoli închise din cauza gerului: 2.200 de elevi au trecut în online, iar 100 sunt din nou "în vacanţă" Şcoli închise din cauza gerului: 2.200 de elevi au trecut în online, iar 100 sunt din nou "în vacanţă"
Antena 3 Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe de unde sunt milioanele Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe de unde sunt milioanele
SpyNews Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată tatăl Ramonei Olaru. Matinala de la Neatza îl serbează astăzi
Cum arată tatăl Ramonei Olaru. Matinala de la Neatza îl serbează astăzi
Schimbare neașteptată de look pentru un model celebru. Transformarea sa a stârnit valuri de reacții
Schimbare neașteptată de look pentru un model celebru. Transformarea sa a stârnit valuri de reacții Catine.ro
Cum a protejat-o Prințul William pe Kate Middleton după scandalul pozelor topless. Măsurile pe care le-a folosit viitorul rege
Cum a protejat-o Prințul William pe Kate Middleton după scandalul pozelor topless. Măsurile pe care le-a folosit...
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip, iar fanii au reacționat așa
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip,... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de... Libertatea.ro
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis HelloTaste.ro
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu lucru...
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş:
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase" Observator
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei MediCOOL
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele UseIT
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x