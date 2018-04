Lupte grele sâmbătă seara, la ”The Four – Cei 4”! Nicoleta Nucă și Alex Florea și-au pierdut locurile între Cei 4

Alex Florea, care a obținut un scaun în prima ediție, a fost nevoit să îl și părăsească în cea de-a doua, după un duel cu Lu-Chan, primul challenger al serii la ”The Four – Cei 4”. Și Nicoleta Nucă i-a cedat locul Alexandrei Crișan, care visa să o dueleze pe artistă de aproape patru ani.

Lu-Chan a avut primul concert în 2006, iar de atunci, spune el, nu s-a mai oprit. A vrut să fie pe scena ”The Four – Cei 4” pentru a face auzită muzica hip-hop, iar ambele melodii prezentate și compuse de el au fost apreciate de cei patru jurați. Prima i-a dat ocazia lui Lu-Chan să intre la un duel pe care și l-a dorit foarte tare. ”Ți-ai câștigat brusc un aliat, e tipul de rap pe care îl aștept să revină în muzică. Eu mă bucur că exiști, ești chiar ce trebuie!”, i-a spus Cheloo, iar Lu-Chan a primit toate cele patru voturi ale juraților, astfel că a decis să îl provoace la duel pe Alex Florea.

Cele două reprezentații au ridicat în picioare atât publicul, cât și jurații, chiar dacă Alex a continuat să cânte rock, iar Lu-Chan a cântat o nouă melodie hip-hop compusă de el. ”Alex, când ai început să cânți am simțit că mor aici, pe scaun”, i-a spus Feli. ”Alex este un artist mai complex, dacă este mai interesant sau nu, depinde de votul publicului, dar este mai complex”, a spus Carla’s Dreams, în timp ce Cheloo a apreciat ambii artiști, chiar dacă a recunoscut că stilul său preferat va rămâne rapul. Cu toate acestea, publicul a decis că Lu-Chan merită să rămână la ”The Four- Cei 4”, în timp ce Alex Florea a fost eliminate. Alex poate fi însă readus de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Pentru Dragoș Damsa (Dael) a fost prima dată când a apărut într-o competiție muzicală, după ce în ultimii ani a compus muzică pentru artiști precum Voltaj sau Andra. ”Cred că o să mă ajute faptul că am experiența din spate, de producător”, a spus Dragoș.

Prestația sa l-a convins din prima clipă pe Carla’s Dreams, dar și pe Feli și Antonia, în timp ce Cheloo a mărturisit că îl vede mai degrabă ca pe un artist amator. Cu toate acestea, Dael a primit două voturi negative din partea Antoniei și a lui Cheloo. ”Cei 4 de pe scaune sunt puternici și nu am cum să îl compar”, a spus artista, contrazisă însă de Carla’s Dreams: ”Mie îmi este greu să dau nu celor care cântă mai bine decât mine! Omul acela are ceva ce eu nu am!”.

Andreea Demeny a început să ia în serios muzica după ce un videoclip al său postat pe internet a avut aproape 20.000 de vizualizări, iar în scurt timp a început să primească și propuneri de colaborări. Mai mult, Feli și Antonia au mărturisit că îi cunosc cover-urile și le apreciază. De această dată însă, jurații s-au arătat neîncrezători că locul Andreei ar putea fi pe unul dintre cele patru scaune. ”Noi ne dorim artiști interesanți, puternici, care să schimbe muzica, nu pe care să îi inventăm”, i-a spus Cheloo după ce Andreea a primit două voturi negative.

”Ne trebuie artiști la care să vrei să mergi la concert sau care să poată în jumătate de an să țină un concert”, a spus și Carla’s Dreams.

Sergiu Ferat provine dintr-o familie de muzicieni și a început să cânte la vioară încă de la șase ani. ”Tatăl meu este profesor de vioară, are o catedră în Germania. El este idolul meu și mentorul meu, el exprimă foarte mult și l-am întrebat cum face asta. Mi-a spus să îmi imaginez că melodia pe care o cânt este ultima înainte de a muri”, a spus Sergiu, care a colaborat până acum cu Lora, Antonia, BUG Mafia și alte nume mari din industrie, dar și-ar dori și o melodie cu Feli.

Melodia sa cântată la chitară i-a emoționat pe toți cei prezenți până la lacrimi, inclusiv pe tatăl lui Sergiu, care s-a aflat în sală. ”Dacă mama sa ar fi fost aici, ar fi apreciat totul”, a spus acesta.

”Cu siguranță mama ta, dacă era aici ar fi fost foarte mândră de tine”, a spus și Antonia. Carla’s Dreams a fost cel care a mărturisit însă că va face abstracție de situația emoțională. ”Mi-a plăcut foarte mult momentul, mi-a stricat dispoziția tot ceea ce a urmat”, a spus juratul, care le-a reproșat colegelor sale Feli și Antonia că lasă emoțiile să le influențeze.

”Îi faci un deserviciu! Vreau să vezi diferența între jurat și prieten”, i-a spus Carla’s Dreams lui Feli. Cu toată controversa iscată, numărul lui Sergiu a fost apreciat la adevărata valoare, cu patru cercuri albastre, astfel că fără să stea prea mult pe gânduri, acesta a ales să se dueleze cu Dragoș Udilă.

Cu două stiluri complet diferite, Dragoș și Sergiu au surprins fiecare, însă Udilă a fost cel care a atras în unanimitate aprecierile juraților. ”Dacă ar fi fost să votez acest duel, l-aș fi ales pe Dragoș”, a spus și Feli, iar publicul a fost de acord în majoritate covârșitoare.

Alexandra Crișan este cea care a intrat pe scenă cu plan fiarte bine stabilit: să cânte, să o provoace la duel pe Nicoleta Nucă și să îi ocupe scaunul. ”Vreau să o provoc pe Nicoleta Nucă azi, de patru ani aștept duelul acesta!”, a spus Alexandra, care a întâlnit-o ultima dată pe Nicoleta pe scena ”X Factor”.

Prima melodie a Alexandrei nu a primit doar voturile juraților, ci și multe aprecieri. ”România are nevoie de o adevărată artistă, unde ai fost până acum?”, a întrebat Antonia, în timp ce Feli a mărturisit și ea că dacă Alexandra nu a reușit până acum în muzică este doar pentru că nu a avut echipa potrivită lângă ea. Cu cele patru voturi primite din partea juraților, Alexandra și-a văzut o parte din vis împlinit, dar nu a renunțat la gândul de a o provoca pe Nicoleta, în ciuda faptului că Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams au avertizat-o că lupta nu va fi una deloc ușoară. După două piese extrem de puternice, Feli a remarcat la final: ”Cred că a fost cel mai tare duel din sezonul acesta!”. O singură obiecție a avut Cheloo: ”Ai o problemă, nu cred că în țara asta va scrie cineva piese care să te pună în valoare”.

Alexandra a fost însă cea care a reușit să atingă o mare parte din publicul prezent, astfel că aceasta a fost votată să rămână în competiție, pe unul dintre cele patru scaune. Nicoleta Nucă poate fi însă readusă în semifinală de telespectatori dacă va fi votată prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, care poate fi descărcată gratuit din Google Play și Apple Store.

Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă și sâmbăta viitoare, de la ora 20.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină un loc ocupat de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.

