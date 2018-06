AL DOILEA DUEL. Ciocnirea „greilor”! Cine iese câștigător din al doilea duel al serii? Exoticul Amir Abo Zayed contra inegalabilei Maria Cojocaru, o luptă „la sânge”!

Un challanger foarte apreciat și unul dintre cei mai apreciați concurenți ai primului sezon „The Four”. În traducere, Amir Abo Zayed contra Maria Cojocaru. Două pietre tari cu două stiluri diferite, care trebuie să dea totul pentru a ocupa unul dintre cele patru locuri disponibile.

Maria Cojocaru își face apariția în fața publicului. Cu pantaloni albi, cu buzunare pe părți, relaxată, iar piesa aleasă sună bestial. Reacția juraților e pe măsură, așa cum a fost de fiecare dată atunci când Maria fost pe scenă. În cea de-a zecea ediție "The Four - Cei 4", Maria Cojocaru, a interpretat, la duel, melodia Lorde - ”Royals”.

Urmează Amir. E limpede ca „bună ziua” că vrea unul dintre cele patru scaune și că-și dorește să-și ia revanșa după „X Factor”, mai ales că vrea să nu fie printre artiști sporadic, ci la masa lor! E un duel pe cinste, mai ales că challangerul pare să dea tot ce poate, chiar dacă e răcit și a recunoscut că poate mai mult!

A ales melodia lui Calum Scott - ”Dancing On My Own” și, vaaaaai, cum a sunat!

Rămâne de văzut ce au decis jurații, dar mai ales PUBLICUL, căci a fost o bătălie a titanilor!

Marea finală ”The four – Cei 4” va avea loc sâmbătă, 9 iunie, când telespectatorii vor putea afla cine sunt foștii concurenți întorși în competiție datorită votului publicului. După nouă ediții, cei care au putut fi votați de-a lungul emisiunii și care au șanse să revină sunt: Angelo Simonică, Alex Florea, Lu Chan, Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Izabela Simion, Ruxandra Anania, Francesca Ilie, Dragoș Udilă și Amalia Uruc. Tot telespectatorii vor fi cei care vor putea vota marele câștigător al acestui sezon în finala care va avea loc pe 9 iunie.

La ”The Four – Cei 4”, bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă, iar noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină unul dintre locurile ocupate de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își pierde locul, există o șansă de salvare. Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, pentru a fi întorși direct în finală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!