ANASTASIA poate reveni la „The Four - Cei 4” dacă o votezi! Nu degeaba le-a făcut pe Feli și Antonia să plângă. REVEZI INTERPRETAREA ARTISTEI!

Provocată la duel de Ruxandra Anania, o interpretă pe cât de naturală, pe atât de talentată și ambițioasă, Anastasia Sandu a uimit jurații și publicul cu piesa ei de debut ,”La revedere”, scrisă de ea și interpretată într-o manieră sensibilă. Nici nu e de mirare că Feli și Antonia au fost atât de impresionate de prestația artistei, încât au plâns.

De asemenea, Anastasia a mai cântat și piesa "Scared To Be Lonely", de la Dua Lipa.

”Eu sunt foarte sensibilă și m-ai făcut să plâng, Anastasia! Ce altceva ar fi trebuit să mai facă? A cântat, a adus rap, a dansat! Este favorita mea”, a afirmat jurata Antonia la finalul reprezentației.

Publicul a decis însă ca Ruxandra Anania să rămână în continuare pe locul Anastasiei. ”Sper să fiu votată de telespectatori, aș vrea să mai vin, în caz că are cineva dubii că eu cânt numai melodii sensibile”, a spus la final Anastasia, care poate fi votată de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, pentru a fi întoarsă direct în semifinală.

VĂ REAMINTIM: .În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, așa cum e și cazul Anastasiei și a Izabelei, există o șansă de salvare: artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

