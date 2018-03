ANGELO vs ALEX. ”Ești precum un baschetbalist de 1.30 metri care vrea să dea la coș cu giganții!”

Stau spate în spate, ca la duelurile de acum 150 de ani. Angelo și Alex. ”Le e frică tuturor de Dragoș și de Nicoleta, de aceea m-au ales pe mine”, spune primul. Aerosmith vs Deep Purple. ”Dacă pierd, măcar aș vrea să fiu scos de omul care va câștiga!”. Concluzia lui Cheloo: ”Ești precum un baschetbalist de 1.30 m, care încearcă să dea la coș cu giganții!”

Angelo e primul provocat la duel de către Alex. Aerosmith vs Deep Purple. ”I don't wanna miss a thing” vs ”When a blind man cries”. ”Le e frică de Dragoș și de Nicoleta, de aia m-a ales pe mine”, spune Angelo.



La Alex, sala se ridică în picioare. ”Ai o voce pe care...știi s-o cânți”, îl felicită Carla's”. Doar Cheloo e nemilos la adresa ”consacratului”: ”Ești precum un baschetbalist de 1.30 metri care încearcă să dea la coș cu giganții”.



Concluzia: Angelo pleacă, Alex îi ia locul pe scaun.

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!