Carla’s Dreams cãtre unul dintre Cei 4: ”Ţie nu-ţi e ruşine?”

Prezentarea unui challenger din cea de-a cincea ediţie a show-ului „The Four – Cei 4” l-a determinat pe juratul Carla’s Dreams sã „rãbufneascã”. „Ţie nu-ţi e ruşine sã nu fii nepotul cuiva?”, i-a spus rãspicat unuia dintre Cei 4, atunci când challenger-ul abia sosit pe scenã le-a mãrturisit tuturor cã s-a apucat de muzicã inspirat fiind de unchiul sã, un artist celebru în Congo.

Johnny King le-a mãrturisit juraţilor de la „The Four – Cei 4” cã a descoperit prin muzicã un mod de a comunica, iar faptul cã l-a însoţit de mic pe unchiul sãu, un artist cunoscut în Congo, în concerte, l-a determinat şi pe el sã viseze la viaţa de artist. Când le-a spus şi cã numele sãu nu este o întâmplare, bunicul sãu fiind domnitor în ţara sa, Carla’s i-a spus în glumã unuia dintre Cei 4, care se amestecase în discuţie „Ţie nu-ţi e ruşine sã nu fii nepotul cuiva?”.

Ce i-a rãspuns concurentul şi dacã a reuşit challengerul sã primeascã toate voturile juraţilor, telespectatorii vor afla sâmbãta aceasta, de la 20:00, în cea mai nouã ediţie „The Four – Cei 4”, la Antena 1.

Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă și sâmbătă, de la ora 20.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină un loc ocupat de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!