DUEL intens criticat de Cheloo! Ralflo versus Francesca: "Întotdeauna am detestat bărbații care cântă muzică moale"

Când Ralflo a apărut pe scena "The Four" cu piesa lui Lionel Ritchie, "Hello", toată lumea a știut că urmează un moment cu emoție. Și așa a fost!

A sunat excelent, încă de la primele acorduri, iar juriul i-a oferit șansa de a-și câștiga un loc între "Cei 4".

Ralflo n-a avut de ales, căci Uddi i-a impus, după ce și-a câștigat imunitatea, să o provoace la DUEL pe Francesca, așa că s-a lăsat cu două interpretări cu standarde extrem de ridicate.

"Ain't Nobody" a lui Felix Jaehn a fost alegerea Francescăi, piesă numai bună s-o facă pe Antonia să fredoneze cot la cot cu ea. A urmat, apoi, Ralflo, care i-a făcut pe jurați să ridice din sprâncene la piesa în franceză, cu care a schimbat total registrul.

Așadar?

