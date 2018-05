Duelul a fost dificil, iar scaunul unul singur! Georgiana Agarici VERSUS Alexandra Crișan

Prezență interesantă, frumusețe naturală, după cum chiar Carla's Dreams o numește și o voce peste măsura multora dintre vocile deja consacrate ale showbizului românesc.

Georgiana a pus încă de la început ochii pe scaunul Alexandrei Crișan, așa că după ce și-a primit voturile afirmative din partea juriului, a provocat-o la DUEL.

A început, ca de obicei, concurenta de pe scaun, Alexandra, în forță cu Tina Turner și "Proud Mary". Spectacol! A continuat Georgiana, care a ales pentru confruntare o altă piesă celebră, "Runnin'".

Duelul a fost unul dificil, iar scaunul unul singur!

