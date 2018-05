Duelul ȘOC al serii! Laura Maier și Maria Cojocaru, dovada că orice se poate. Cheloo: "Dacă lumea te va vota, demisia mea este pe masă, în zece minute"

Poate unul dintre cele mai aşteptat dueluri ale seri şi unul dintre cele mai şocante. Juraţii au fost puşi în fata unuei răsturnări de situaţie absolută. Nimeni nu se aştepta.

După ce a impresionat cu prorpia piesa şi a trecut votul juriului, Laura Maier a provocat-o pe Maria Cojocaru, iar rezultatul a fost extrem de comentat. Cheloo, printre cei mai aprigi judecători:

"Dacă lumea te va vota, demisia mea este pe masă în zece minute", a fost reacţia artistului.

