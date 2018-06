Feli, primele declarații despre tatăl copilului: "Este în zodia gemeni!"

E viitoare mămică, dar nu stă locului absolut deloc. Feli este artista din România căreia i s-a rescris viitorul "peste noapte".

După ce a luat prin surprindere pe toată lumea când a dezvăluit că este însărcinată, artista a acordat un interviu, în premieră, pentru Antena Stars. Printre altele, a dezvăluit că tatăl bebelușului e în zodia Gemenilor.

"Îmi doresc să fie un copil sănătos şi să îşi ducă viaţa fericit alături de noi. Sunt bine, vin la petreceri, apoi la concerte, mă simt extraordinar. Puterea cuvântului e foarte mare, indiferent că vorbim de muzică, poezie etc, am scris sincer noua piesă", a povestit Feli, ex-jurata de la "THE FOUR - CEI PATRU".

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!