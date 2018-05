Pe Feli a ridicat-o de pe scaunul de jurat, pe Musta de pe cel de concurent! DUEL greu: RALDIA versus VLAD

S-a făcut liniște când pe scenă a intrat RALDIA, pe numele ei de scenă. Raluca Diana și-a etalat imaginea de fată rea: a venit, a cântat, a primit aplauze de la juriu, ba chiar a ridicat-o pe Feli în picioare, pentru prima dată în acest show.

Și pentru că a primit votul celor patru membri ai juriului, RALDIA a ales: În încercarea de a-și adjudeca un scaun între cele patru, a mers la duel cu Vlad Musta.

Ce a ieșit? Un James Arthur cu "Recovery", interpretat perfect de Vlad.

Versus un Kanye West și "Wolves" pe voce feminină. Mamă, mamăăă!

