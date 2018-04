Johnny King a făcut spectacol la ”The Four”! Le-a cucerit pe Feli și pe Antonia, dar Carla's Dreams n-a fost impresionat: ”Nu ești potrivit pentru scena asta!”

Ultimul challenger la ”The Four” este Johnny King, care a urcat pe scenă din dorința de a-și arăta abilitățile în muzică.

”Mie îmi place asta, o știu. Și Alex a făcut remix pe ea. Ești un personaj.”, i-a spus Antonia, după ce a auzit cum a cântat Johnny piesa ”Izabela”

”Efectiv am simțit toată piesa plină de tine.”, i-a zis Feli, în timp ce Carla's Dreams i-a spus că ”nu e potrivit pentru scena asta”.

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!