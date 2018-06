Doamnelor și domnilor, EI SUNT CEI 4 FINALIȘTI! Ultima luptă până la marea finală a fost grea, dar Vlad Musta,  Alexandra Crișan, Maria Cojocaru și Marcel Roșca și-au păstrat scaunele!

La ”The Four – Cei 4”, bătălia pentru un loc printre Cei 4 a continuat sâmbătă seara, iar noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme au încercat să obțină unul dintre locurile ocupate de cei patru artiști aflați pe scaune.

Jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams au evaluat prestația lor, dar publicul a avut ultimul cuvânt de spus.

Vlad Musta, Alexandra Crișan, Maria Cojocaru și Marcel Roșca sunt cei patru finaliști, reușind să-și păstreze scaunele!

Publicul din sală a fost celui care i-a revenit decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și Vlad Musta și Maria Cojocaru, convocați la duel.

Marea finală ”The four – Cei 4” va avea loc sâmbătă, 9 iunie, când telespectatorii vor putea afla cine sunt foștii concurenți întorși în competiție datorită votului publicului. După nouă ediții, cei care au putut fi votați de-a lungul emisiunii și care au șanse să revină sunt: Angelo Simonică, Alex Florea, Lu Chan, Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Izabela Simion, Ruxandra Anania, Francesca Ilie, Dragoș Udilă și Amalia Uruc. Tot telespectatorii vor fi cei care vor putea vota marele câștigător al acestui sezon în finala care va avea loc pe 9 iunie.

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!