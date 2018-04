LU’ CHAN: „Chestia asta cu muzica e destul de veche, de prin 2006, atunci am avut primul concert, și de atunci nu m-am mai oprit!”

Are cozi razda, e pasionat de graffiti, se dă cu placa, se îmbracă original, are stilul lui în tot ceea ce face și în tot ceea ce cântă! E vorba de nimeni altul decât Lu'Chan, un tânăr care are muzica în sânge. Face muzică de peste 12 ani, atunci a avut primul concert și de atunci nu s-a mai oprit.

„Am venit la The Four să mă fac auzit și să fac auzită muzica pe care o cânt, e una de nișă, hip-hop, dar și în anii '90, a fost la fel. Voi cânta pentru public!”, a explicat Lu'Chan.Pe scenă s-a simțit în elementul lui și a cântat o piesă compoziție proprie. „Nu te-ai simțit la The Four, te-ai simțit la tine acasă!”, i-a spus Feli.

