Lupta pentru un loc printre Cei 4 continuă sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1! Alex Florea, după ce a devenit unul dintre Cei 4: ”Vreau să fac muzică, nu să fiu cel care cântă melodia aceea”

Alex Florea, cel care a reușit să își găsească un loc între Cei 4, încă din prima ediție ”The Four – Cei 4”, mărturisește că este oricând pregătit de luptă, după ce de-a lungul carierei sale muzicale a întâmpinat multe obstacole

Indiferent de piedicile întâmpinate, Alex Florea știe cine este și nu vrea să facă nici măcar un compromis atunci când vine vorba de muzica sa. ”Sunt un tip ambițios, care în pofida piedicilor, nu renunță. Deși muzica rock mă reprezintă cel mai mult, fiind zona în care mă exprim cel mai bin, sunt versatil datorită faptului că am trecut prin mai multe genuri muzicale. Pentru mine este important ca piesa să fie una de calitate și să transmită ceva nu doar prin versuri și interpretare cât și prin instrumente. Vreau să fac muzică, nu să fiu <cel care cântă melodia aceea>”, mărturisește Alex Florea, care a pus mâna pe microfon pentru prima dată la vârsta de 16 ani.

Cu toate acestea, artistul a început să își exerseze talentul artistic încă din școala primară, când îi plăcea să scrie și se gândea chiar să devină actor. ”Am început târziu pentru că nu am știut cum să încep și de unde, dar într-un final, mi-am găsit calea. Momentan mă întrețin din muzică și îmi doresc ca și pe viitor să fac același lucru, fără să fiu nevoit să fac altceva ca să-mi pot permite un acoperiș deasupra capului”, mărturisește rockerul. Iar cum muzica face parte din familia sa, atât el cât și fratele lui, au avut parte de toată susținerea părinților.

Din fericire, greutățile întâmpinate nu l-au doborât, ci l-au făcut pe Alex mai puternic și a reușit să învețe ceva de fiecare dată, chiar dacă uneori a avut parte de experiențe dureroase. ”Ce cântărește mai mult, din punctul meu de vedere, este dezamăgirea pe care o trăiești atunci când oamenii la care ții și pe care îi respecți te dezamăgesc sau, și mai rău de atât, îți mai fac și rău. Deseori voit, alteori nu-și dau seama!”, a mai spus cel mai nou ocupant al unui scaun ”The Four – Cei 4”.

Prezența sa la ”The Four – Cei 4” este, spune Alex, cea mai sinceră apariție de până acum, astfel că e decis să continue lupta! Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă și sâmbăta viitoare, de la ora 20.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină un loc ocupat de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își pierde locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.

