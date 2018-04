Sâmbătă, de la 20.00, la Antena 1, intră din nou în luptă la ”The Four – Cei 4”. Vlad Musta face orice pentru a cânta: ”Mi-am cumpărat chitara electrică cu toți banii din casă!”

La doar 19 ani, Vlad Musta a adus cu el la ”The Four – Cei 4” vocea sa și o chitară, iar ”armele” aceste i-au adus un loc între ”Cei 4”. Sâmbătă, de la 20.00, la Antena 1, Vlad intră din nou în luptă pentru a-și apăra scaunul.

Vlad a reușit să cucerească voturile juraților cu vocea sa deosebită și o chitară, însă pentru a doua melodie din duelul cu Izabela, a decis să renunțe la chitară și a oferit un spectacol complet diferit celor prezenți, apreciat pe măsură! Vlad Musta a primit aproape 65% dintre voturile publicului!

Chitara electrică este însă cel mai drag lucru al său, așa că nu e de mirare că în copilărie și-a cumpărat singur una. ”Cea mai importantă și plăcută amintire din copilărie rămâne momentul în care mi-am cumpărat chitara electrică... cu toți banii din casă...!”, își amintește Vlad râzând.

Din fericire, familia sa și-a dat seama destul de repede de talentul lui, iar părinții l-au susținut să urmeze cursuri de specializare. ”Aveam 15 ani atunci când am început să studiez chitara, nu am avut planuri mărețe inițial, dar am încercat mereu să progresez, să fiu într-o luptă interioară constantă ca să descopăr cea mai bună versiune a mea. De la 16 ani m-am apucat de canto cu doamna Crina Mardare și am reluat cursurile de chitară cu un alt profesor, iar experiența mea ca și instrumentist a crescut foarte mult. Așa am ajuns să fiu chitarist în diferite trupe și ușor, ușor , am început să prind o anumită experiență”, spune Vlad, care este pentru prima dată într-o emisiune.

Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă și sâmbăta viitoare, de la ora 20.00 , când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină un loc ocupat de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

