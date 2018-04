Vlad Musta versus Ioana Ciornea:  Carla's Dreams: ”Aș asculta oricând o piesă de-a ta, dar la a doua aș ieși la fumat!”

Vlad Musta și Ioana Ciornea s-au duelat, în această seară, la ”The Four”, iar surpriza a fost oferită de aceasta din urmă care a ales o piesă ritmată. N-a fost suficient, însă, ca să-i dea gata pe jurați.

În cea de-a cincea ediție de la "The Four - Cei 4", Vlad Musta a cântat melodia "I'd Rather Go Blind", interpretată de Etta James, în timp ce Ioana a ales Duel. David Guetta feat. Estelle - "One love".

”Este incomparabil, aș asculta oricând, în orice fel de concert, o piesă de tine, la a doua aș ieși la fumat.”, i-a spus Carla's Dreams Ioanei Ciornea.

”E cam vechiuț stilul tău. Eu tot pe Vlad l-aș alege.”, a spus Feli.

