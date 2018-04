În cea de-a patra ediție de la "The Four - Cei 4", Cleopatra Vasile a interpretat melodia "When i was your man", de la Bruno Mars.

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!