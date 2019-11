Lucrări de artă românești, succes peste granițe

Paşi mici s-au făcut totuşi. S-au deschis galerii, case de licitaţii care vând doar artişti contemporani, chiar şi online! Iar interesul pentru artă şi pentru meseria de "promoter" este, cât de cât, în creştere.

Luciana Stanciu, reprezentant casa de licitaţii: Luam un exemplu, un artist x care picteaza, are talent si isi doreste sa fie cunoscut. Aceasta casa de licitatii ii ofera cadrul propice pentru dezvoltarea sa. Ii putem pune la dispozitie un album de arta, ii putem creiona o expozitie de arta, putem organiza simpozioane. Daca vorbim strict de o licitaţie, noi propunem un pret de pornire, estimativ, este pretul cel mai mic, se pleaca de a 300 euro dar poate cota lui adevarata e de 3 mii euro. Închipuiti-va ca sunteti intr o sala de licitatii si aveti o lucrare superba, vedeti o lucrare superba, sa luam cazul acestei sculpturi de Jean Parvan. Poate nu aveti cultura sau educatia necesara pt a intelege ce inseaman arta si emrgeti pe principiul vazut, placut. Imi place, il vreau la mine in casa, veniti in sala de licitatii si incepe spectacolul.

Din păcate, la noi, lipsa culturii şi a educaţiei artistice încă se simte, ca o reminescenţă a trecutului, frumos explicată de sculptorul Ghiduş.

Alexandru Ghilduş: Publicul era format pe perioada interbelica. Care ce a facut, a intrat in casele romanilor ca arta contemporana a perioadei respective. Fiind valoroasa si apreciata si fiind o oarecare pauza in perioada comunista, dupa revolutie a fost greu in aceasta competitie arta interbelica, arta contemporana. Si asta a fost un usor impediment in promovarea artei contemporane.