Devin Ratray, celebrul actor din Singur Acasă, a fost acuzat că a încercat să își sugrume iubita. Ce s-a întâmplat

Actorul care l-a interpretat pe adolescentul Buzz, fratele lui Kevin McCallister, a avut o dispută cu iubita lui care a dus la violență domestică. Potrivit publicației TMZ, Devin și-a ieșit din fire în timpul altercației și a lovit-o pe iubita lui, i-a pus mâna la gură și a încercat să o stranguleze.

Femeia a depus deja plângere la poliție împotriv iubitului ei în vârstă de 44 ani. Se pare că actorul și-a ieșit din fire, iar iubita lui a chemat un echipaj de poliție la hotelul Hyatt din Oklahoma. După cearta care a avut loc și după intervenția poliției, se pare că Devin și iubita lui au plecat în direcții diferite.

Actorul din Singur Acasă, ceartă teribilă cu iubita lui

După ce publicația Page Six a cerut lămuriri de la un apropiat al actorului, acesta a spus că nu s-a recurs la violență fizică și că Devin și iubita lui doar au deci să se despartă.

Devin Ratray a devenit celebru în 1990, la lansarea filmului Singur Acasă, când a interpretat rolul lui Buzz, un puști adolescent care era tiparul clasic al unui bully. El îi făcea tot felul de farse fratelui său Kevin McCallister, personaj interpretat de Maccaulay Culkin.

Citește și: Cum arată acum Daniel Stern, actorul din rolul lui Marv, hoțul din Singur Acasă. Cu ce se ocupă în prezent și cum a evoluat

Într-un interviu recent pentru publicația People, Devin a povestit că în curând întreaga echipă din filmul Singur Acasă, actorii din primul film, se vor reuni.

“Au plănuit o întâlnire online și acum câteva zile am primit link-ul și am încercat să țin legătura cu Jed Cohen, Diana Rein, Terrie Snell, Angela Goethals și Hillry Wolf”, a spus atunci actorul.

Cine e Devin Ratray

După succesul din Singur Acasă, Devin a jucat și în Blue Ruin,The Prince and Me, Nebraska și The Tick. Cu ambii părinți actori, Devin a dezvoltat afinitatea pentru film datorită celor care i-au dat viață. Înainte de filmul franciza Singur Acasă, Devin a jucat în filmul Where are the Children? (1986). Devin Ratray a apărut și în serialul Law and Order, în serialul Supernatural, dar și în Surrogates.

În filmul Singur Acasă, Buzz, interpretat de Devin, are o iubită și păstrează o poză cu aceasta. După ce Buzz pleacă în vacanță însoțit de întreaga familie, iar Kevin rămâne singur acasă, micuțul descoperă o poză cu iubita lui Buzz. În fotografie, iubita lui Buzz are un zâmbet larg, iar Kevin, complet dezgustat de chipul ei, se strâmbă atunci când descoperă poza.

Citește și: Cine e și cum arată iubita lui Macaulay Culkin, actorul din filmul Singur Acasă. Ea este femeia cu care el are un băiețel

Devin Ratray, actorul care a interpretat rolul lui Buzz, a declarat într-un interviu pentru Yahoo că în acea poză nu se afla, de fapt, o fată. Iubita lui Buzz era de fapt un băiat cu perucă de fată.

“Producătorii au decis că ar fi ciudat să pună o fată în acel rol, știind că o să fie batjocorită pentru felul în care arăta”, a spus Devin, potrivit Lad Bible.

Cine aduce cei mai mulți prieteni? ▶ Alege-ți favoritul și ajută-l să câștige